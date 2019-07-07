賓士倒車遭猛撞「保險桿爛凹全毀」！肇逃男到案詭辯　警秀鐵證打臉

記者陳玉／台中報導

台中江姓男子6月初駕駛賓士休旅車，準備倒車轉入馬路時，卻被一輛直行小貨車從後方高速衝撞，造成車子後方保險桿凹陷、佈滿擦痕，未料對方竟「撞後不理」直接加速離開現場，江男憤而報警；警方循線追人，肇事林男到案竟稱「不知道有發生擦撞」，警拿出監視器畫面打臉，全案依違反道路交通條例送辦。

▲貨車撞凹賓士後落跑（紅圈處），肇事男稱「不知道有發生擦撞」，遭警拿監視器打臉。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



第三警分局交通分隊表示，6月初早上8點多，64歲江男在東區六順路上倒車，就在即將轉入大馬路時，遭1台直行貨車從後方高速撞上後保險桿，強力撞擊還讓車身晃動好幾下，未料肇事貨車竟加速離開，他立即向警報案抓人。

▲▼遭撞賓士後方保險桿凹陷、布滿擦痕，肇事貨車車頭（下圖）也有些許毀損。



警循線找到64歲肇事林男，他向警稱，當天確實有經過事故地點，但完全不知道自己與人擦撞；但據監視器可見，林駕駛貨車行駛在外側車道，撞上正在倒車中的江男後，完全沒有減速直接加速離去；警也勘驗江車輛，後方保險桿有明顯擦痕、地上甚至散落林男車輛碎片，依規定舉發。

分隊長蔡興邦表示，林男因故擦撞路旁車輛，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。