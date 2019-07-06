毒蟲偷電纜線藏放卻不翼而飛　老農遭疑拿走左大腿中彈

▲老農遭男毒蟲懷疑拿走偷來的電纜線，左大腿遭開槍示警。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

天外飛來橫禍！張姓老農與兒子6日開車到豐原農田載運稻穀，疑似遇上偷電纜線藏放卻找不到的男毒蟲，懷疑老農夫拿走。雙方引發口角後，對方竟朝張男左大腿開槍，經送醫急救暫無生命危險，警方則全力緝捕中。

豐原區國豐路二段下方路旁6日上午傳出槍響，62歲張姓農夫才將收割完的稻穀搬上車，準備開車回后里農會交貨，突遭一名騎機車的陌生男子當路攔下。雙方發生口角爭執後，對方將朝張男左大腿開一槍後，騎車逃逸。

張男當場倒地，左大腿遭子彈射入，血流不止，頭部也因撞擊受傷。他兒子當時在農田工作，聽到槍響上前查看，發現父親竟然倒地受傷，立刻打119求救。救護人員到場後，確認張男意識清楚，立刻送往衛生福利部豐原醫院急救，隨即開刀將卡在大腿內的子彈取出，目前住院觀察中。

地方人士表示，家屬告知開槍的人疑似是一名男毒蟲，5日晚間偷剪電纜線，藏放在農田附近，今天上午卻發現不見。男子質問老農夫是否有拿走電線，雙方因此口角才發生開槍意外。

豐原警方表示，全案目前已組成專案小組，並鎖定特定對象，將盡速緝捕開槍男子，依法送辦。

【更多新聞】

►綁機車「拖殺」血痕達1公里 米克斯慘死只因主人嫌牠「教不會」

►史上最貴土雞！ 男偷雞偷菜刀還搶警察槍 法院判罰27萬

►80歲媽吃薑母鴨慶生不適 同桌孝女開車急送醫...求警「別讓她知道」