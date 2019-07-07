大火當前仍不逃！馬爾濟斯伴主命喪火窟　修復師動容「巧手恢復雪白身形」

▲馬爾濟斯忠犬護主雙雙命喪火窟，修復團隊將牠修復。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

王姓獨居老婦與愛犬馬爾濟斯在家遇上火警，慘燒成焦屍；禮儀公司處理時發現，狗狗其實可以逃生，但卻為了護主而選擇留在王婦身旁，即便烈火焚身仍是不離不棄，十分令人感動。業者經與家屬討論後，連同「忠犬」一起修復，讓人、犬有尊嚴地離開。

2019年4月22日晚間，台中市華美街一處公寓發生火警，警消到場滅火，發現屋內王姓獨居老婦，與一隻馬爾濟斯當場葬身火窟、面目全非。警方經查訪聯繫上已多年未返家的王婦女兒，由她先生協助處理後事，並委由皇朝生命禮儀公司修復大體。

皇朝生命禮儀執行長陳子梵本身相當喜愛貓狗，投入流浪動物照顧多年，自己也養了6隻流浪狗、8隻流浪貓。她了解案情後意外發現，跟老婦一起燒死的小狗，其實暗藏洋蔥。

陳子梵說，全身燒得面目全非的小狗，被消防隊說成是吉娃娃，但她們確認後發現牠其實是一隻白色的馬爾濟斯。火場是3房2廳格局，小狗其實完全可以逃到其他房間避難，卻選擇陪在腳開過刀、不良於行的王婦身旁，陪著主人一起走到生命的盡頭，忠心令人動容。

▲▼修復團隊將忠犬及老婦修復，讓他們有尊嚴地離開。（圖／民眾提供）

陳子梵表示，鄰居也說，老婦與狗狗的感情非常要好，雖然行動不便但仍常外出遛狗，還曾被狗拉到跌倒。經與「郡嚴」遺體處理團隊修復師劉又綺、林伯諺、陳惠如等人討論並獲家屬同意，陳子梵決定將王婦及小狗一起修復。

陳子梵指出，團隊至今已接過4隻寵物修復個案，團隊最後想到可以使用羊毛氈當材料，再縫出一件狗毛皮，前置作業就花了約1星期時間，接著再用塑土塑造狗臉、黏上狗毛，整個修復時間約花2小時，連同王婦不到6小時完成。家屬及教會教友看到都覺得不可思議，十分感謝；她也說，寵物在現代人眼中地位越來越重要，相信未來，寵物修復個案會越來越多。她們也會更加努力，讓寵物生前的英姿重現，撫慰家屬的心。

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