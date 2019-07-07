高雄觀光節貼紙遭爆盜用　「臺灣」手寫字作者氣喊：可以吉嗎



▲左邊是贈送的貼紙，右下角是手寫字作者作品。（圖／翻攝Y.C. Lin臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市觀光局舉辦的「高雄觀光日」，但活動中贈送的貼紙及活動看板上充滿「挺韓」文字，雖然觀光局長潘恒旭澄清是設計公司自發性行為，但現在又爆出貼紙上印有「臺灣」字樣，竟是涉嫌盜用「香菸可樂威士忌」毛筆手寫字，讓作者氣得大喊：「這樣可以吉嗎？」。





▲「臺灣獨立」手寫字作者質疑未經同意自己作品被使用。（圖／翻攝Y.C. Lin臉書）

高雄市政府觀光局舉辦的「2019高雄國際觀光節」，所販售的旅遊卡，其中一間銷售平台，自行發起送贈品活動，但文宣廣告上，充滿了各式挺韓字眼，現場的活動背板甚至出現韓國瑜競選總統的標語包含「非韓不投」、「唯一支持韓國瑜」等字眼，已經引來外界質疑「公器私用」。沒想到其中一張貼紙上印有「臺灣」字樣，被爆是盜用「香菸可樂威士忌」毛筆手寫字，而且原著是「臺灣獨立」，讓作者在臉書上發問「在完全沒有被告知情況下，手寫字被高雄觀光節拿去做文宣，「這樣可以吉嗎？」。

對此，觀光局行銷科李信達科長表示「這個設計的文字確實我們都沒有看過，是他們公司自發性的行為，至於這位網友的意見，有關智財權的部分要由他們公司說明！」。

詢問觀光局口中的「艾斯移動公司」，公司表示「我們在經營過程中絶不參與或涉入任何與政治、宗教及種族等有關的活動，此次外包廠商為了行銷高雄觀光而用了一些未充分顧慮社會觀感的用語，我們發現後已立即改善。至於贈品字體疑似侵權問題已在連繫外包廠商中，但因假日緣故，目前尚未能有正式說明。未來將會更督促公司同仁及外包廠商應更謹慎作業」。