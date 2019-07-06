野生韓國瑜現身了！第一站「中央公園」韓粉狂揮國旗全陷入瘋狂



▲韓國瑜受韓粉歡迎。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣、洪靖宜／高雄報導

「76高雄觀光日」吸引大批韓粉到高雄旅遊朝聖，高雄觀光局也公布了一份「市府網紅出沒時間表」，在19個景點中，分別可以捕捉到三名副市長、觀光局長潘恒旭、農業局長吳芳銘、以及民政局長曹桓榮，另外還有7個景點安排的是「神秘嘉賓」，讓不少韓粉相當期待，希望能捕捉到「最大網紅」野生韓國瑜，最後韓國瑜現身中央公園捷運站咖啡廳，引來大批韓粉尖叫。

《ETtoday新聞雲》記者照著這份時間表一路追「神秘嘉賓」，證實第一站「壽山動物園」和第二站「蓮池潭龍虎塔」，都是由觀光局吉祥物「高雄熊」出任，第三站「旗津黑沙玩藝節」，直到第四站「中央公園捷運站咖啡廳」，才終於捕獲到野生市長韓國瑜。





▲韓粉在中央公園等韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜現身這間咖啡廳的時間，表定是下午5點到6點，一群韓粉早一步先來等，還在現場唱起「愛拚才會贏」，而韓國瑜在下午5點多出現，一現身就引起騷動，韓粉拿出國旗揮動，不斷高喊「選總統好」、「韓國瑜凍蒜」，更拚命擠上前搶著要合照。韓國瑜到咖啡廳品嘗美食之餘提到「非常歡迎大家來高雄，高雄最熱情」，「今天有很多來高雄旅遊，看到外頭車很多，很熱鬧，也希望大家玩得開心愉快」。

韓國瑜快閃現身後，隨即又前往捷運站搭捷運，接下來現身「中央公園捷運站」、「美麗島捷運站」和「六合夜市」，外界猜測，韓國瑜最有可能到前一天才被郭台銘「踩點」的六合夜市。