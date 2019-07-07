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影／千元煎餅挺罷韓！網留言恐嚇嗆「小心我燒店」　業者凌晨怒報警

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▲▼罷韓vs.挺韓 韓粉「護瑜」爆氣 失控嗆學生。（圖／東森新聞）

▲一名短髮女子6日闖入甜點店內咆哮。（圖／東森新聞）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日號召韓粉到高雄觀光，但鹽埕區一間甜點店卻反其道而行，打出「香蕉煎餅原價70元、韓粉發大財特價1000元」，更直接宣布「持罷免書免費送煎餅」，引發熱議。現在有民眾在網路上Google 店家評論、留言嗆聲「敢罷免韓國瑜、小心我燒了你這家店」，也讓老闆氣得直接報警。

甜點店老闆5日在臉書表示，「為了感謝韓粉、希望全大高雄店家響應高雄觀光日」，因此他決定「6、7日兩天，舉凡穿國旗裝、國旗配飾等衣服飾品，只要有中華民國國旗，香蕉煎餅原價70元，韓粉發大財特價1000元」，更直言「持罷免書免費送煎餅」；然而此舉引來韓粉不滿，一名短髮女子6日就穿著「翻轉高雄瑜起來」上衣到店咆哮，飆罵店家及反韓顧客「水溝都在清、下水道都在清，你們憑什麼罷免韓國瑜」、「以前陳菊在做什麼，你們懂什麼」，場面火爆。

▲▼無懼韓粉罵去死！店家挺罷免3聲明回應：免費煎餅發的值得。（圖／翻攝自業者臉書）

▲店家挺罷免3聲明回應：免費煎餅發的值得。（圖／翻攝自業者臉書）

店家6日晚間在臉書發文寫下「我們接受了多家媒體的採訪，我們的立場很清楚，就是『1.我們支持罷免』、『2.我們不消費國旗』、『3.我們希望生意是長長久久的而不是用快閃的方式消費高雄』。」業者受訪時堅定地表示，自己的立場就是支持罷免，「今天的免費香蕉煎餅發的值得，喚醒大家一起努力讓高雄更好。」

而6日晚間，又有網友到店家評論頁面留言「你X媽敢罷免韓國瑜，小心我燒了你這家店」，另外店家臉書粉絲專頁，更出現網友嗆聲、揚言要對業者家人不利，警方證實業者已在7日凌晨一點多到派出所報案提告恐嚇，警方除了追查IP位址外，也將加強轄區附近的巡邏。

▲▼網友留言嗆店家「敢罷免韓國瑜，小心我燒你的店」。（圖／翻攝自Google頁面）

▲網友留言嗆店家「敢罷免韓國瑜，小心我燒你的店」。（圖／翻攝自Google頁面）

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,韓粉,高雄觀光日,鹽埕,罷免,恐嚇

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