高雄觀光日韓粉趕場…搶睹市府網紅！壽山動物園「神秘嘉賓」竟是他

▲壽山動物園「神秘嘉賓」揭曉，是觀光局吉祥物高雄熊。（圖／翻攝自潘恒旭臉書）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜發起「76高雄觀光日」活動，高雄觀光局也公布了一份「市府網紅出沒時間表」，只見19個景點中，分別可以捕捉到三名副市長、觀光局長潘恒旭、農業局長吳芳銘、以及民政局長曹桓榮，另外還有7個景點安排的是「神秘嘉賓」，讓不少韓粉相當期待，希望能捕捉到「最大網紅」野生韓國瑜。

「神秘嘉賓」出現的第一個景點，就是壽山動物園，一早9點開園，動物園就湧進不少韓粉，有人手拿小國旗、坦言就是要來「捕捉」韓國瑜；還有韓粉特地從花蓮殺來，身穿國旗衣、頭戴國民黨帽子，她說「市長要我們來高雄觀光、我們就來挺市長，要好好把錢花光、讓韓市長有面子」，更霸氣喊出消費預算「3萬元起跳」，用行動挺韓。

▲不少韓粉一早就到壽山動物園，想捕捉野生韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

根據「市府網紅出沒時間表」，壽山動物園「神秘嘉賓」出現的時間落在早上9點30分到10點30分，記者現場觀察，除了韓粉以外，也有不少家庭帶著小孩出遊，而最後「神秘嘉賓」身份終於揭曉，原來是高雄觀光局的吉祥物「高雄熊」，雖然不是韓國瑜本人，但韓粉大多笑著說沒關係，也有人馬上離開、要「趕場」去下一個景點，希望能夠親眼見到韓國瑜一面。

▲觀光局公布「市府網紅出沒時間表」，韓粉趕場想捕捉野生韓國瑜。（圖／高雄觀光局提供）