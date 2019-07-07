長榮罷工落幕今起3天發還三寶！現場剩最後一輪排班會員

▲長榮空服員罷工已結束，7月7日早上南崁現場狀況。（圖／讀者提供）

記者彭懷玉／台北報導

經過17天的煎熬，長榮空服罷工昨（6日）終於落幕，最終勞資雙方取得共識，雙方於昨天下午5點多簽下團體協約，罷工宣告結束。工會稍早也宣布，將於今天中午開始至7月9日晚上12點，3天內陸續發回會員的三寶，讓罷工會員早日回公司服勤，現場領三寶狀況很有效率，很快就能消化排隊人潮。

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▲7/7中午起，罷工成員開始排隊領回三寶（護照、台胞證、員工證）。（圖／讀者提供）



今早南崁罷工棚剩不到30名空服員，僅剩最後一輪排班的會員在現場，工會表示，中午輪守完最後一輪就不再排班了，從今天中午12:00開始，參與罷工的會員可親自前來南崁罷工棚，本人憑罷工證就可現場領回三寶（護照、台胞證、員工證）。昨晚，參與罷工的空服員紛紛在原本的罷工布條上，蓋上粉紅色手印，象徵「粉紅革命」終於落幕。

▲昨晚參與罷工的空服員紛紛在原本的罷工布條上，蓋上粉紅色手印，象徵「粉紅革命」終於落幕。（圖／記者蔡玟君攝）

工會幹部丁紹明說，經過長達17天的罷工，不管是幹部或會員，所有的人都非常疲憊，相信不管是會員、資方、旅客都會希望這場罷工行動趕快結束，我們也很高興，公司最後有正面且善意的回覆，然後完成這場團體協約，接下來會盡力歸還三寶，讓所有會員都能回到線上飛行。

▲長榮航空工會常務理事李瀅說，團協簽訂後即日起發還三寶。（圖／記者沈繼昌攝）

目前工會保管的三寶還有2000多份，丁紹明表示，領三寶程序是7月7日至7月9日共3天，中午12點至晚上10點在罷工棚發放，全程10小時的程序就是專門、專心地歸還三寶，所有會員必須本人親自領取，因為這是屬於個人重要的證件，如果無法來領取，有的人可能是在外地，那工會會替她保管，直到她有時間的時候回來領取。

▲今起3天三寶會在罷工棚發放，全程10小時的程序就是專門、專心地歸還三寶，所有會員必須本人親自領取。（圖／讀者提供）

會員在領取三寶後，便可以隨即出勤嗎？丁紹明說，因為工會宣佈罷工行動的結束是在7月9日的晚上12點，所以正式恢復執勤的時間，將會從7月10日開始，詳細排班的方式，會由公司方去訂定。