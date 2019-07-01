▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

政治中心／綜合報導

7月1日將有10大新制上路，其中影響一般民眾最多的，不外乎是雙北公車「上下車皆須刷卡」，以及四大場所內用不能提供塑膠吸管等。過去常搭公車上班的台北市長柯文哲也在1日提醒民眾，上下公車都要記得「嗶嗶」，在實施初期也會推出抽獎活動，每個月抽1名幸運兒，可拿下最大獎「1年內無限次數搭乘雙北市公車及捷運」。

柯文哲1日在LINE官方帳號表示，為了減少民眾不知道要上車付費或下車付費的困擾，7月1日起，雙北公車收費模式將改成上下車皆須刷卡，不會有多收票價的情形，因此「從今天開始，別忘了上下公車都要 『嗶嗶』，而且有抽獎活動可以參加喔！搭公車次數越多，中獎機會越高，最大獎是1年內無限次數搭乘雙北市公車及捷運。」

▲柯文哲宣導新制。（圖／翻攝自柯文哲LINE）

關於上下公車皆須刷卡的新制，台北市公共運輸處日前提到，北市公車服務在完成幹線公車路網建置後，民眾選擇搭乘公車路線更加簡單，而為了讓民眾搭乘公車時更輕鬆，經與新北市達成共識，共同推動公車上下車刷卡，「搭車時不用再煩惱什麼時候要刷卡，上下都刷就對了！」

公共運輸處表示，上下車刷卡是改變民眾乘車的習慣，剛開始會稍微不適應，所以在實施初期，也推出上下車刷卡的抽獎活動，讓民眾透過參加抽獎活動，鼓勵民眾上下車刷卡，逐步的改變搭車習慣，抽獎活動的最大獎可於1年內無限次數搭乘雙北市公車及捷運。

▼「嗶嗶」抽大獎，每個月會抽出一名幸運兒，拿到最大獎「12張特製版定期票」，總價值為1萬5360元。（圖／翻攝自「臺北交通大家談」臉書粉絲專頁）