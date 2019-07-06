2歲兒午睡醒來自己出門　警方車內發現屍體…溫度飆攝氏50度

▲警方在車內找到古隆的屍體。（圖／翻攝自臉書／Sanjaya Gurung）



國際中心／綜合報導

美國德州登頓市（Denton）日前發生一起家庭悲劇，兩歲半男童古隆（Sarbesh Gurung）2日下午原本在午睡，他起床後卻自己跑到外面，接著消失蹤影。當地警方接獲通報後展開15小時搜索，結果在一輛車內找到男童屍體，下午車內溫度可能高達攝氏50度，他的母親聽聞消息後情緒崩潰。

《太陽報》報導，男童母親當時哄完孩子入睡後便開始做家事，隨後卻發現小孩不見。當地警方在住處周邊進行搜索，沒想到一名鄰居發現男童在一輛車內死亡，目前還不清楚他是如何進到車內，車窗玻璃是否為不透明。

登頓市警察局長迪克森（Frank Dixon）說，所有人對此都感到傷心欲絕，這個家庭徹底崩潰，母親正接受相關心理治療，「當她被通知時，她恐慌發作。」他補充，現階段不該指責哪一方，而是應該凝聚在一起共同哀悼並療傷，此外，就目前證據來看，事件應該沒有涉及故意殺人行為。

據了解，登頓市2日氣溫高達攝氏34度，車內溫度可能一度來到攝氏50度；相關人員正在進行屍檢，還有待釐清案情。一名家庭成員告訴《福斯新聞》，這家人4年前從尼泊爾搬到德州，父親希望在當地獲得學位。