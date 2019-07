2歲兒午睡醒來自己出門　警方車內發現屍體…溫度飆攝氏50度

▲警方在車內找到古隆的屍體。(圖/翻攝自臉書/Sanjaya Gurung)



國際中心/綜合報導

美國德州登頓市(Denton)日前發生一起家庭悲劇,兩歲半男童古隆(Sarbesh Gurung)2日下午原本在午睡,他起床後卻自己跑到外面,接著消失蹤影。當地警方接獲通報後展開15小時搜索,結果在一輛車內找到男童屍體,下午車內溫度可能高達攝氏50度,他的母親聽聞消息後情緒崩潰。

《太陽報》報導,男童母親當時哄完孩子入睡後便開始做家事,隨後卻發現小孩不見。當地警方在住處周邊進行搜索,沒想到一名鄰居發現男童在一輛車內死亡,目前還不清楚他是如何進到車內,車窗玻璃是否為不透明。

登頓市警察局長迪克森(Frank Dixon)說,所有人對此都感到傷心欲絕,這個家庭徹底崩潰,母親正接受相關心理治療,「當她被通知時,她恐慌發作。」他補充,現階段不該指責哪一方,而是應該凝聚在一起共同哀悼並療傷,此外,就目前證據來看,事件應該沒有涉及故意殺人行為。

據了解,登頓市2日氣溫高達攝氏34度,車內溫度可能一度來到攝氏50度;相關人員正在進行屍檢,還有待釐清案情。一名家庭成員告訴《福斯新聞》,這家人4年前從尼泊爾搬到德州,父親希望在當地獲得學位。

MISSING CHILD: Please be on the lookout for Sarbresh, a 2 year old Asian male who was reported missing in the 2400 block of W. Prairie St. It is unknown what the child was wearing at the time. If you see him, please call 911 immediately. pic.twitter.com/kNrzNrHv9i