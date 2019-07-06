南加州7.1強震！女主播「快捏斷」男主播手臂　慌躲桌底喊卡節目

VIDEO of @NewsJuan #KCAL #KCBS @KCBSKCALDesk on the air when the earthquake struck. #EarthQuake pic.twitter.com/pnnFuTq5XK — Alan Springer (@AlanSpringer) 2019年7月6日

國際中心／綜合報導

美國加州當地時間5日晚間8時19分再度發生規模7.1強震，震央位於里奇克萊斯特（Ridgecrest）東北邊17公里，震源深度0.9公里。CBS廣播公司一對男女主播當時進行直播，地震發生時，女主播唐奇（Sara Donchey）眼神驚恐看著鏡頭直呼「這很強大」，且一直抓著男方夥伴的左手，最後趕緊躲在桌底下。

南加州4日早上10時33分首先發生規模6.4地震，這是過去20年來襲擊該地區最大規模的地震，且4日地震後，已經再有1700多次餘震。5日地震發生時，CBS男主播費爾南德斯（Juan Fernandez）正與唐奇直播，兩人感受到明顯晃動，這段影片也在推特引起討論。

▲唐奇抓著另一名主播的手臂，兩人神色都很慌張。（圖／翻攝自推特／Alan Springer）



影片中，費爾南德斯與唐奇起初察覺到地震，兩人還是對著鏡頭說明現況，盡量維持專業形象。然而，地震似乎沒有立刻結束，唐奇也開始慌張，她緊緊抓著夥伴的左手臂，「非常強大的搖晃，我想我們該躲到桌子下！」

▲節目休息前，唐奇趕緊躲在桌下。（圖／翻攝自推特／Alan Springer）



費爾南德斯接著宣布進廣告休息，節目稍後會再開始；此時唐奇則已在桌子下方。唐奇事後在推特轉貼自己的節目片段，她寫道，男主播的手臂很可憐，「我幾乎要折斷它。」

Poor Juan’s arm. I almost broke it. https://t.co/95ane4hhTy — Sara Donchey (@SaraDonchey) 2019年7月6日

《紐約時報》報導，一連串餘震已讓當地居民陷入恐慌，里奇克萊斯特一家飯店經理亞歷桑德（Jade Alexander）5日晚間受訪時又感到餘震，書架、電視都掉落在地，地板還有裂痕，「等等，它又來了！」她補充餘震不斷襲來，自己的焦慮感受已來到極限。

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