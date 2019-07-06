7旬翁「跑全馬不用3小時」破紀錄　被質疑作弊後浮屍河面

▲梅薩被指控在馬拉松比賽作弊。（圖／翻攝自推特／‏@archysportcom1）

國際中心／綜合報導

美國70歲的老翁梅薩（Frank Meza）在4個月前參加洛杉磯舉辦的馬拉松賽，以2小時53分10秒的超驚人成績，狠狠完勝同組第2名的4小時10分07秒，更創下同齡馬拉松的世界紀錄。不料後來他卻被質疑作弊，在取消賽事成績後，被發現陳屍在洛杉磯河。

據《洛杉磯時報》報導，警方4日早晨9點45分接獲通報，發現梅薩躺在在菲格羅亞街（Figueroa Street）橋附近的洛杉磯河床上，並於上午10：05分宣布死亡，目前仍在驗屍當中。梅薩在死前4個月，曾捲入馬拉松作弊的醜聞當中，雖然他一再否認在多場馬拉松比賽作弊，但洛杉磯馬拉松的成績以被取消，過去曾參加的比賽也受到審查。

梅薩曾說明表示，比賽途中曾離開跑道去尋找洗手間，然後沿著人行道走了一段才找到一間，「我並沒有刪減跑步過程。」據了解，梅薩擁有多年的跑步經驗，並擔任洛杉磯洛約拉高中（Loyola High School）的田徑和越野助理教練；除了跑步之外，他還因指導拉丁裔學生並致力於在南加州提供低額醫療保健而聞名。2009年左右，梅薩從一開始的10公里逐漸跑到了馬拉松（40公里），最初大約花費了3個半小時才完成，然後2014年開始名顯改善。

梅薩強調，「我比之前好是因為我如今跑的是我之前的2倍，我只是增加了里程數。」但隨著他的時間縮短至3個半小時以內，開始受到了外界的質疑。加州國際馬拉松的官員2次取消他的資格，然後禁止他參加比賽；洛杉磯馬拉松也對他2015年的成績提出質疑，並對2019年的比賽結果進行調查。

對此，梅薩表示非常困惑，「各種指控都扔向我，這是非常痛苦的。」對於這次的質疑，他也曾透露，希望通過與官方觀察員一起參加下一場的馬拉松，證明他人的錯誤指控，「這是我唯一的希望。」