海邊爬欄杆自拍！25歲男失足急拉友人手...兩人慘墜12公尺亡

▲不少人為了自拍不顧性命。（圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

不少人為了美美的自拍，不顧危險地在懸崖等高處自拍。近日西班牙就傳出一起自拍致死案件，有兩名男子站在海岸邊的欄杆上自拍，其中一名男子突然失去平衡跌落，情急之下，將一旁的友人也一起拉下，兩人慘墜12公尺，不幸死亡。

據《太陽報》報導，25歲的米（Daniel Vivian Mee）、24歲希金斯（ Lewis Higgins）和20歲的多曼（Jayden Dolman）3日晚上7點半左右，在靠近托雷維耶哈鎮鎮（Torrevieja）蓬塔普里馬（Punta Prima）地區的科斯塔布蘭卡海岸遊玩，當時米和多曼為了想要和站在另一側的希金斯合照，便試圖爬上欄杆。

▲兩人慘墜12公尺身亡。（圖／翻攝自Metro網站）



沒想到其中一人在爬上欄杆後不慎失去平衡，在跌落時本能的拉著另一位同樣站在欄杆上的友人，米和多曼因此慘墜12公尺。救援人員到場後便宣布米當場身亡，多曼則是緊急被送往醫院，而未爬上欄杆的希金斯雖然並沒有受到任何外傷，但卻眼睜睜地看著友人跌落，飽受驚嚇。

多曼送醫後，於隔日便宣告不治，結束年僅20歲的生命。據悉，這3名男子皆為英國人，目前已經通報英國當局做進一步後續處理。