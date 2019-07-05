▲ 新北「巷弄藝起來」巡演大戲，明華園溫情獻演「逐鹿天下」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北市巷弄藝起來巡演」5日在淡水區金色水岸，由國家品牌團隊「明華園戲劇總團」溫情獻演「逐鹿天下」。孫翠鳳以劇中角色項羽的霸王裝扮擊鼓，搭配市長侯友宜鐵漢鳴鑼，啟動首演，現場湧進超過萬名觀眾共賞鐵漢與霸王，英雄惜英雄的時空穿越畫面。

侯友宜表示，每年辦理「新北市巷弄藝起來巡演」活動，從鄉里巷弄出發，讓各區各里民眾得以最簡單的方式，接觸殿堂級的表演藝術，表演團隊協助及民眾支持下，5年來走遍各區，廣獲市民朋友喜愛與肯定，與全民一起讓新北市邁向偉大的藝文之都。

今年巡演從7月5日至9月29日，以「傳統曲藝及民歌演唱會」為主軸，辦理12場演出，精彩的卡司與陣容， 創團迄今90年的明華園戲劇團，為台灣歷史最悠久的歌仔戲團，不僅擁有廣大的藝術欣賞群眾基礎，觀眾層涵蓋各階層人士及各年齡層，是最足以代表台灣傳統藝術的團隊之一。

開幕首演戲碼「逐鹿天下」，是獲國家文藝獎肯定的編劇陳勝國作品，以「項羽」為主角，從全新的角度大膽地描述楚漢相爭的故事。在無敵小生孫翠鳳、當家小旦鄭雅升及臺灣第一丑陳勝在，帶領明華園藝術家族詮釋下，現場超過萬名的觀眾看得如醉如痴。

文化局表示，從7月5日開始，「新北市巷弄藝起來巡演」接續安排至土城、樹林、鶯歌、林口、泰山、五股、中和、蘆洲、汐止、新店及三重等各區，進行9場傳統曲藝及2場民歌演唱會巡演。傳統曲藝部分，邀請明華園日字戲劇團、明華園天字戲劇團、秀琴歌劇團、一心戲劇團、臺灣豫劇團及小西園掌中劇團，呈獻傳統曲藝之美。

民歌演唱會由民歌世代唱將殷正洋、邰肇玫、于台煙、南方二重唱、王瑞瑜、李明德，及新世代校園民歌演唱者徐偉銘等參與演出，讓民眾重溫往日時光。所有活動均免費，歡迎民眾踴躍參加。