　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1週2晚單獨教女「打太極」不甩老婆　28年夫妻爆吵他竟提離婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲太極拳,養生,氣功。（圖／翻攝自pixabay）

▲呂男每週固定晚間單獨教女學員太極，被妻子懷疑不正常。（圖／翻攝自pixabay）

突發中心／新北報導

新北市一名呂姓男子婚後因為身心壓力巨大，婚後學習太極拳並成為道場教練，但日前卻被妻子發現她與另名女學員互動親密，甚至每週固定2個夜晚，會在公園將女學員打太極，妻子提議想要陪同練拳卻被拒絕，雙方因此在親友前爭吵，呂男認為雙方以無情感訴請離婚，但法官認為基於配偶的情感反應提出質疑屬合理，而婚姻問題則人主要在呂男身上，因此判他敗訴。

呂姓男子與妻子陳女結婚28年，婚後育有2名成年的子女，他控訴自己專營手錶修繕的工作，妻子卻在有能力下拒絕外出工作，他只能獨自一人苦撐家計，且近年來妻子又要求一個月至少給10萬的生活費，他在長年工作勞累下身體出現異狀，因此修行太極拳術，為了配合作息100年起就跟妻子分居，沒想到對方還質疑他外遇，並大肆渲染給親友，認為雙方已經沒有感情基礎，因此要求離婚。

呂妻則表示，每月十萬元的生活費包含每月要付的6萬保險費，以及兒女的補習費等，且她是直到懷孕後才辭去工作，平常也會幫丈夫送貨。因為鄰居日前不斷提醒她丈夫有名親密的女性有人不斷在住處附近出現，要她注意，她詢問丈夫卻不斷否認，指稱是在練習太極拳，但自己要求陪同練習卻遭拒絕，雙方107年7月因此在親友前爭執，呂妻因此短暫返回娘家，分居期間還曾多次要求丈夫回來同住，拒絕離婚。

法官則認為妻子在家操持家務，未必亞於在外工作辛勞，且也經常替丈夫送貨，每個月的給10萬元費用也包含保險費等支出，因此不能認定呂妻是恣意需索金錢。而教女學員打太極的部分，法官則認為呂男每週二、四晚上都單獨與女學員在單獨練習太極拳，呂妻透過友人告知後，基於配偶的情感反應表達質疑「應可同理，不可因此正常反應反加則難，遑論呂妻破壞夫妻間正常關係的情誼。」且呂男是自行搬家，才導致分居，對於婚姻出現裂痕應負主要責任，因此判呂男敗訴，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／李承翰解剖死因曝光！靜脈血管被刺破大量失血
地方爸爸手滑「20激情片連發LINE」！她開70人聊天室傻眼
高市府花400萬清淤　神農路「逢雨必淹」真相曝光！
鐵路殉職警下周遊花蓮慶生　家屬瞞死訊…91歲嬤還在等他回家

關鍵字：太極拳,新北,離婚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／李承翰解剖死因曝光！91歲奶奶還在等他回家...眾人忍淚不敢講

二林工商前校長詐領公關費　判緩刑2年罰5萬、勞動60小時

向館長下戰帖　55歲雲林前健美國手林志成嗆聲「18秒打趴」

男子恐嚇漁民賠本出貨　不聽話率人砍殺...侵占百萬漁貨

300公斤壯漢「身體不舒服」喘不過氣！　6男「合力扛出房間」急送醫

鐵路勇警殉職...花蓮慶生之旅永遠缺席！家屬瞞死訊　91歲嬤傻等他回家

1週2晚單獨教女「打太極」不甩老婆　28年夫妻爆吵他竟提離婚

慟！群浪猛追父驚嚇慘摔車　小六女童頭部重創昏迷68天難敵死神

企圖殺3個月嬰兒摀口鼻　「天人交戰」阿嬤報警後拒絕作證…媽媽獲不起訴

竹南透天厝抽水馬達起火！濃煙往上竄　住戶抱嬰陽台逃生

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

Gail寫中文「我愛你」字超美！　最愛「學長」鄭可強被吐槽：不是東翰嗎？

快訊／李承翰解剖死因曝光！91歲奶奶還在等他回家...眾人忍淚不敢講

二林工商前校長詐領公關費　判緩刑2年罰5萬、勞動60小時

向館長下戰帖　55歲雲林前健美國手林志成嗆聲「18秒打趴」

男子恐嚇漁民賠本出貨　不聽話率人砍殺...侵占百萬漁貨

300公斤壯漢「身體不舒服」喘不過氣！　6男「合力扛出房間」急送醫

鐵路勇警殉職...花蓮慶生之旅永遠缺席！家屬瞞死訊　91歲嬤傻等他回家

1週2晚單獨教女「打太極」不甩老婆　28年夫妻爆吵他竟提離婚

慟！群浪猛追父驚嚇慘摔車　小六女童頭部重創昏迷68天難敵死神

企圖殺3個月嬰兒摀口鼻　「天人交戰」阿嬤報警後拒絕作證…媽媽獲不起訴

竹南透天厝抽水馬達起火！濃煙往上竄　住戶抱嬰陽台逃生

南卡郊遊 12人樹下集體遭雷擊！一人傷重死

日職／王柏融作客樂天先發DH　陽岱剛連兩戰先發右外野

柴翹家踩同伴墊高！　媽見「犯案現場」無奈回眸：不是我教的

等好久！柳賢振主投6局無失分　終於收下本季第10勝

芒果+分解茶讓血糖上下如大怒神？專家：纖維影響吸收非血糖

60kg就被叫胖妹！女肥男瘦談戀愛　新韓劇名網友氣炸了

機票多少算便宜？比價網站曝「搶激省價妙招」...1動作省很大

快訊／李承翰解剖死因曝光！91歲奶奶還在等他回家...眾人忍淚不敢講

二林工商前校長詐領公關費　判緩刑2年罰5萬、勞動60小時

向館長下戰帖　55歲雲林前健美國手林志成嗆聲「18秒打趴」

短裙馬尾按摩師服務太惹火！　她氣炸：腿開開坐我男友身上

社會熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆..

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒..

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多..

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班..

殺警犯入獄飽食肉燥飯輾轉難眠

他留言「是警察死得好」　網友撻..

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥..

22歲女警遭撞截肢！超速男僅被..

最後身影曝光　25歲勇警用命解..

台中美語老師性侵小二男童！判決..

飆速奪3命！謝亞軒判13年　父..

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治..

男欠租150元刺死房東　判無期..

21歲屁警「鐵路警多1個缺」下..

更多熱門

相關新聞

企業捐建「李科永紀念圖書館」

林口再添閱讀新據點！新北市首座李科永紀念圖書館將落腳林口，「李科永紀念圖書館」捐贈儀式4日下午在新北市政府舉行，由市長侯友宜與李科永文教基金會代表李鵬雄董事長，共同簽署合作備忘錄，將成為新北市第一座李科永紀念圖書館。

象鼻岩海域潛水意外　少1人海陸空搜索

丈夫外遇「人妻卻不願離」　鼻酸原因曝光

酒駕新制上路　瑞芳警籲勿酒駕

汐止秀山路邊坡再度滑落　市府團隊搶災

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒檢衝撞重傷

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多1缺　下場出爐

同個保溫瓶用20年！50歲男失智離世

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

臟器外露怎救？　義消：千萬不要這樣做

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班長

最難追的星座女Top 5

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

君鴻酒店將歇業　海霸王接手改商旅

《玩很大》張立東撿到內褲！

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

殺警犯入獄飽食肉燥飯輾轉難眠

加油員跳針「找對嗎？」　老司機秒破盲點

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

更多

最夯影音

更多

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面