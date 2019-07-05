▲ 淡水河岸新地標，新北消防局滬尾「防災宣導主題館」揭幕。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣正確防災觀念，新北市政府在人潮簇擁、夕陽餘暉美不勝收的淡水河旁，建置一座精巧的滬尾防災宣導主題館，將在暑假期間開館營運，並特別於5日下午於場館，由市長侯友宜主持開幕記者會，邀請地方仕紳、異業結盟商家共襄盛舉，並結合地方特色，相互加乘帶動人潮外，提供民眾及觀光遊客，來一趟防災、藝文、旅遊的生活饗宴。

消防局表示，場館沿用現有廳舍消防車外觀設計，呈現消防人員出勤途中英勇姿態及救災器材介紹，並於出入口以消防吉祥物設計郵筒，提供投遞明信片及代寄服務；內部運用有限空間，整合防火、防颱、防震、防溺、防CO等防災知識，建置沉浸式互動投影及VR體驗遊戲，並於牆面設計3D彩繪及陳列消防公仔消防、周邊小物，提供拍照、打卡留念，留下深刻的體驗回憶。

侯友宜表示，場館位在淡水河岸旁，緊鄰渡船碼頭、紅毛城、漁人碼頭等觀光景點，消防局除了自行車救護隊及滬尾水上救生分隊，為守護滬尾地區市民及遊客安全外，本場館運用數位科技展現創意宣導，透過遊戲互動體驗、寓教於樂，能加深防災觀念，讓民眾瞭解防患於未然之重要性，未來將成為淡水地區打卡按讚的新景點。

消防局提醒大家，滬尾防災宣導主題館採平日線上預約、假日現場登記方式提供導覽服務，（暑假期間均採線上預約）每日開放6小時，每場次開放體驗人數有限，詳情請至消防局官方網站：http://www.fire.ntpc.gov.tw點選活動連結查詢，趕緊上網申請預約。