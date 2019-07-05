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陸生來台學士班招生放榜　732人錄取！視傳、資訊、財金前三熱門系

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文大校園,學生,大學生,學校。（圖／本報資料照）

▲根據陸生聯招會統計，台灣學士班今年共有70校，錄取732陸生。（圖／本報資料照）

記者崔至雲／台北報導

陸生來台就讀學士班今（5日）放榜。根據陸生聯招會統計，今年共有70校（去年75校）共錄取732人（去年錄取733人），錄取最多人數學校，依序為淡江大學57人、中國文化大學48人、逢甲大學47人、銘傳大學(含金門校區) 47人、輔仁大學44人，榜單可至生聯招會網站查詢。

今年教育部共核定91校、780個學系總招生名額800名（與去年相同），依照共同考科加權後總分高低排序，未達各省市本科二批分數線者皆不予分發；今年可參加分發共2131人（去年為1578人）。從招生結果來看，一般大學共有50校錄取640人，科技校院20校錄取92人；整體錄取人數較去年減少1名（去年錄取733名），招生達成率91.5%則比去年略減0.13%（去年為91.63%），另國立大學則共錄取148人。

請繼續往下閱讀...

陸生聯招會進一步指出，陸生喜歡就讀的前10熱門系學類依序為視覺傳達設計、資訊技術、財務金融、企業管理、外國語文、電機與電子工程、大眾傳播、中國語文、綜合設計、產品設計。

▲▼ 107、108學年度學士班8省市報名及錄取資料 。（圖／教育部提供）

▲107、108學年度學士班8省市報名及錄取資料 。（圖／教育部提供）

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關鍵字：陸生,學士,放榜,錄取

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