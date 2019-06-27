文大生拍影片唱「我熱愛我的祖國 」惹關注　校方：陸生攝製

記者許展溢／台北報導

網路上近來流傳一支「我和我的祖國」影片，由於該片場景是在中國文化大學取景，學生們穿著白衣，唱著「我熱愛我的祖國」等歌詞，最後還排出「70」字樣，疑似慶祝建政70週年，引發不少議論。校方回應，該影片是來台就讀陸生攝製，與校方並無關係。

▲影片最後排出「70」字樣。（圖／翻攝彌勒熊臉書影片）

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▲學生們在校內各場景取景拍攝。（圖／翻攝彌勒熊臉書影片）

「我的祖國，我和我的祖國，一刻也不能切割」、「我最親愛的祖國，我永遠緊依著你的心窩，你用那母親的脈搏和我訴說。」學生們用字正腔圓的方式唱著以上歌詞。這支影片全長3分4秒，學生們有男有女穿著白上衣，先是在校門口，接著場景帶到大義館、大恩館及體育場等建物取景，更利用空拍的方式排出「70」字樣， 疑似慶祝建政70週年。

▲學生們在文化大學校門口唱著「我的祖國」。（圖／翻攝彌勒熊臉書影片）

由於影片近來在網路上被許多人轉傳，讓不少人看了滿頭問號，並問這是怎麼一回事？對此文化大學表示，經查網傳相關影音是部分來台就讀陸生攝製，與校方並無關係，不能代表學校及全體師生的政治立場。文大校風一向自由多元，校方尊重每位師生的言論及表意自由，也盼所有學生能多投注於課業、學習，並盼相關政治紛擾勿進入校園。

文化大學公關室主任楊湘鈞向《ETtoday新聞雲》表示，另外，經查該影片學生僅上傳大陸常用的社群平台微博，並無在台灣常用的FB、Line貼出，第一時在台灣流傳時，校方就有馬上跟學生溝通，並請其將影片下架。

