四技二專技優甄審入學放榜！錄取率4成　商業、電子、商設最多人報

▲今年四技二專技優甄審入學招生共1萬2783人報名，報名人數最多的前三類依序為商業類、電子類、商設類。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度四技二專技優甄審入學招生分發錄取今（3日）公告結果。技專校院招生委員會聯合會在今天早上10點公告分發錄取結果，並開放考生上網查詢。技專招生委員會指出，今年的四技二專技優甄審入學招生，全國95所公、私立科技校院及大學，提供1,660系科（組）、學程，7,897名招生名額，其中以商業類2,340名、電子類1,034名、商設類1,033名，招生名額居前三名。



根據技專招生委員會統計，本學年度四技二專技優甄審入學招生共12,783人報名，報名人數最多的前三類依序為商業類、電子類、商設類，甄審結果之正、備取生計10,523人，完成網路登記就讀志願者計9,809人，經就讀志願序統一分發錄取者有5,674人，分發錄取率44.39%。

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▲今年四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果今天公告，共95校參與招生，提供7897個名額，1萬2783人報名，錄取5674人，分發錄取率44.39%。（圖／記者李毓康攝）

技專招生委員主任王錫福特別提醒，分發錄取生必須在12日中午12點前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。獲分發之錄取生如同時獲得本學年度四技二專甄選入學錄取資格，僅能擇一辦理報到，違者取消其錄取及入學資格。



另外，已辦理完成報到手續之錄取生，除在12日中午12點前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加108學年度四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者取消其甄審入學之錄取及入學資格。相關訊息請至108學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢。

