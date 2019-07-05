前CS電競選手搭小黃誆沒帶錢　騙網友轉帳運將代收慘淪詐欺犯

▲前CS電競選手張惟勝慣用買空賣空、三角轉帳等方式詐騙網友，連計程車運將都被騙還險成詐欺共犯。（圖為資料照／記者柳名耕翻攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

前CS電競選手張惟勝，多次在網拍平台上「買空賣空」詐騙買家，沒想到他把詐騙技巧應用在現實生活，連搭計程車也要求用「匯款」方式支付車資，實際上是他騙其他網友匯錢到運將帳戶內，再要運將把多匯的錢付現還他，張男等於免帶錢出門行騙天下，可憐的運將反被網友當成詐騙集團提告。台北地檢署5日依詐欺、洗錢等罪起訴張惟勝。

張惟勝(21歲)曾經是熱門電玩CS電競選手，他在2017年間，用多個化名在臉書開帳號，販售經典款球鞋、iPhone 手機、魟魚、紅龍魚等各式各樣商品，網友依指示匯錢後，遲遲沒有收到貨，才發現被騙。

此外，張男還曾在投宿台北市某旅店時，向櫃台佯稱忘記帶錢，聲稱可以用網路轉帳，把房錢匯到旅店帳戶內，實際上是騙有意購買遊戲點數的網友，把錢匯進旅店帳戶，2018年初，刑事局將他逮捕時，總計有47人受害，被騙總額達47萬多元。

張男陸續被各地檢署偵辦起訴，其中7件犯行已被台北地院判緩刑，他目前因另案被台中地院裁定收押，不過他在被關進看守所前，另外涉嫌在搭乘計程車時，用相同的三角轉帳手法，向運將要了帳號後，騙向他網購商品的網友透過網路轉帳，然後再以車資僅數百元，不小心轉帳數千元為由，請運將退他錢。

運將退了錢後，隔沒幾天，張男又電話告知運將，不小心誤轉一筆錢，要運將幫忙領出來還他，好心的運將無辜成了提供帳戶的詐欺共犯，還因此被其他受騙網友提告，得南下跑法院證明自己清白，最後檢警查出都是張男的行騙手法，5日再次依詐欺、洗錢等罪起訴張男。

【其他新聞】

離職警專業跟監抓到小王 怒嗆：睡我老婆幾次「你太太就讓我睡幾次」

你付新台幣他幫儲支付寶買淘寶 「百購站」涉地下匯兌13億元

這場電影「斷片」很噁心 台大醫院職員下藥舔胸「驗出DNA」