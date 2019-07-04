國際駭客偷電郵改帳號　貨款59萬美金全進他的帳戶

▲鍾姓男子涉嫌幫國際駭客集團洗錢遭起訴。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

國際駭客集團看上台灣人頭帳戶，先是駭進商務電子郵件竄改資料，使黎巴嫩的企業買家信以為真，把美金59萬元的貨款，全都匯進鍾姓男子的人頭帳戶，鍾男從中扣下1.4萬元美金後，再把錢轉匯到駭客集團指定的其他海外帳戶，台北地檢署4日依《洗錢防制法》等罪嫌起訴鍾翁。

2018年間7月間，台灣某塑料出口業者賣出一批貨給黎巴嫩買家，之後苦等不到貨款，台灣賣家和黎巴嫩買家頻繁聯繫，彼此確認後才發現，雙方商務往來的電郵，竟然遭到攔截，台灣賣家提供的匯款帳戶被竄改，買家把錢轉進電郵約定帳號而匯出的貨款不知去向，台灣業者馬上向刑事局報案。

▲電腦駭客侵入業者的電子郵件，竄改雙方約定的匯款帳號，藉此詐騙貨款59萬美元。（示意圖／取自免費圖庫「pexels」）

警方以錢追人發現，收到這筆錢的帳戶屬於台灣鍾姓男子所有，且大部分款項已經被提轉到其他海外帳戶；鍾男到案否認是駭客詐騙集團成員，他向檢察官辯稱，有個朋友在做油品生意的外國朋友，要他假扮成是油品仲介，並提供帳戶從中抽佣。

鍾男辯稱，後來對方真的有匯款進來，他就扣除當初說好的1.4萬美元報酬後，剩下的都轉匯出去，但檢察官不採信鍾男辯詞，認定他明知匯入款項來源不明，可能與犯罪有關，仍提供帳戶並幫忙轉匯，因此依《洗錢防制法》等罪嫌將他起訴。

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