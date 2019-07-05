最近流行新詐騙手法　加入網友聊天信任誘騙海外投資

▲這名女子要匯款香港投資，屏東縣東港警分局員警獲報及時阻止 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮一女子，在通訊軟體認識一名陌生人，相互聊天取得信任後，對方鼓吹到香港有投資賺大錢機會，要她匯到新台幣30萬元，行員發現有異，通報警方，警方到場了解，告知是騙徒詐騙手法，經一再勸說，阻止詐騙案發生。

東港警方說，日前也接獲行員報案表示，一女子執意匯款美金2000元到新加坡當地銀行，也是東濱所郭瑾樺所長被騙女子說明詐騙相關案例，才成功阻止這名女子被騙。

東港警分日前接獲轄內銀行行員報案，指有一名女子急著想匯款，在行員關懷提問下得知該女子是要匯款到香港投資，所長郭瑾樺知道後立刻調派警力前往了解，警方到場勸說突破女子心防，女子才坦承該位朋友是網友，並沒有真的見過面，在員警及行員的苦口婆心勸阻下，成功說服女子並阻止匯款30萬元給詐騙集團。

警方表示，這二件詐騙案都以投資做幌子，詐騙集團先佯裝和女子交朋友，在聊了一陣子取信後，便以有一個很好的投資機會，誘使她匯款，在她填寫匯款單預備匯款給對方時，因頻頻看手機螢幕的截圖帳號，行員覺得有異，所以報警協助，經員警向女子說明相關案例後，女子才恍然大悟原來自己是遭詐騙集團所利用，頻頻向警方致謝。

東港警分局長劉清俊肯定員警機警服務精神，籲請民眾發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。