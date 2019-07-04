你付新台幣他幫儲支付寶買淘寶　「百購站」涉地下匯兌13億元

▲代購網站「百購站」涉地下通匯遭檢警搜索。（圖／翻攝百購站首頁）

記者劉昌松／台北報導

由李姓男子經營的「百購站Buygo」，被檢警懷疑，以用人民幣代購淘寶、代儲支付寶為名，在台收受新台幣，其實已經涉嫌非法經營地下通匯，估計李男6年來經手非法匯兌13億元，利潤超過2000萬元，台北地檢署3日指揮刑事局搜索約談後，依違反《銀行法》諭令李姓負責人20萬元交保。

▲百購站李姓負責人被檢察官諭令20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

近年在台灣盛行的某些代購網站，宣稱消費者支付新台幣，代購業者可用人民幣或支付寶代上淘寶網購買指定商品，其中網站精美的「百購站Buygo」就是其中一家代購業者，網站還提供新台幣與人民幣換算程式，讓消費者算出物品的台幣計價後，匯入百購站指定帳戶，此外，業者也提供代客儲值支付寶的服務。

▲百購站網頁直接提供新台幣與人民幣匯率換算程式。（圖／翻攝百購站首頁）

檢警懷疑，業者打著代購、代儲名義，實際上是未經核准，就非法從事人民幣兌換業務，且利率比銀行價格還高，估計從2013年開業至今，經手的地下匯兌金額高達13億元，業者從中以手續費、匯差等名目賺了2000多萬元。

北檢3日指揮刑事局搜索百購站辦公室等處，並約談李姓負責人夫妻，以及蔡姓員工，訊後認為提供帳戶供地下通匯使用的李妻，涉案情節較輕，諭令請回，至於李姓負責人和蔡姓員工則分別被依違反《銀行法》，各以20萬元、10萬元交保候傳。

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