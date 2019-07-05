離職警專業跟監抓到小王　怒嗆：睡我老婆幾次「你太太就讓我睡幾次」

▲簡姓離職警運用柯南偵探技巧找出妻子外遇證據。（示意圖與本案無關／免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

簡姓離職警員為追查妻子外遇對象，用上Google搜尋、消費發票、喬裝埋伏等偵查技巧，調出妻子搭張姓小王車子進出摩鐵畫面，張男得知後，託人求和，反遭簡男嗆「你太太讓我睡幾次」，堅持提告。結果簡男扮柯南找到的證據完全派不上用場，因為簡男從發現到提告，超過6個月告訴期間，台北地檢署處分不起訴。

簡男提告指出，他在2017年底，從大陸籍妻子的通訊軟體對話紀錄中，懷疑妻子外遇，簡男等妻子回北京娘家返台後直接追問，妻下跪坦承「做錯事情」，但因妻子對台北人生地不熟，只記得和張姓男子去過汽車旅館，但不記得是在哪裡。

▲簡妻坦承和張姓男子去摩鐵開房間，但在台北人生地不熟，不記得是哪一間。（示意圖與本案無關／免費圖庫Pakutaso）

簡男因此使出當警察的絕活兒，根據妻子描述，上Google查出2間疑似妻子去過的汽車旅館，再根據妻子留下當時買啤酒的發票，推算妻子進出時間；接著去張男工作地點的開放式車庫，假裝要停車跟管理員閒聊，確認張男開的賓士車型後；最後去摩鐵調閱車輛進出的監視器畫面，然後打電話要找張男談判，但張男說：「有事，晚點再回」，從此電話打不通。

另一方面，張男接到簡男電話後嚇到，趕緊跟爸爸說，前陣子接到以前在上海時認識的女朋友電話，相約見面吃飯，結果對方的丈夫打電話來說「都知道了」，張父於是委託也當過警察的陳姓男子居間協調，沒想到簡男嗆：「他幹睡我老婆幾次，他太太就讓我睡幾次」。

▲簡男努力蒐證妻子到旅館開房外遇事證，最後因為超過告訴期間無用武之地。（示意圖與本案無關／記者陳以昇翻攝）

雖然簡男後來稱嗆聲是開玩笑的，但是張男方面開出賠償50萬元條件，希望息事寧人，簡男又認為「把我當小孩」，整理自己調查經過和蒐證結果，到台北地檢署控告妻子和張男涉嫌通姦。

但是檢察官收案後發現，根據簡男的調查結果和雙方協調紀錄時間，簡男最晚在2018年2月間，已經知道妻子與張男通姦、相姦，卻到2018年9月才提告，已經超出妨害家庭罪的6個月告訴期間，因此處分不起訴。

【其他新聞】

你付新台幣他幫儲支付寶買淘寶 「百購站」涉地下匯兌13億元

這場電影「斷片」很噁心 台大醫院職員下藥舔胸「驗出DNA」