這場電影「斷片」很噁心　台大醫院職員下藥舔胸「驗出DNA」

▲被害人看電影配飲料、爆米花，卻遭下藥迷昏「斷片」。（示意圖與本案無關／翻攝自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台大醫院1名照護員在2018年底，約1名愛看電影的女大生，到台北市西門町看電影，但電影播到一半，女方突然「斷片」，醒來發現自己躺床上，被害人和父母去驗傷報案，發現體內有FM2殘留，胸罩內襯也驗出男照護員的口水DNA，台北地檢署調查認定照護員涉嫌在飲料中下藥，4日依加重強制猥褻罪將他起訴。

據了解，這名台大醫院的正式員工複姓范姜，他和被害人是在網路上討論電影而認識，2人過去每隔1、2個月就相約看一場電影，彼此維持著電影同好的網友關係，2018年11月間，范姜約被害人下午一起到西門町看電影，被害人不疑有他赴約，還買了飲料爆米花套餐等著享受。

▲台大醫院范姜照護員涉嫌在電影院的爆米花、飲料中下藥，迷昏女網友然後舔胸猥褻得逞。（示意圖與本案無關／pixabay）

但是電影看到一半，被害人就陷入意識不清，再醒來時，以為自己身在范姜的住處房間，因為當時已經是凌晨時分，被害人趕緊打電話通知父母，約在台北車站見面接她回家，但是，她卻連自己怎麼到北車的都忘了，只記得後來被父母帶去驗傷報案。

結果被害人體內被驗出FM2藥物殘留，下體雖無遭異物入侵的痕跡，但是她的胸罩內襯、約再乳頭的位置，有唾液DNA，范姜被通知到案後，進行比對就發現是范姜的口水，范姜辯稱當天電影到一半，發現被害人頭暈似乎貧血，所以扶她就近找旅館休息，但對於自己口水怎麼跑到女生內衣裡面去的關鍵問題，竟說：「我行使緘默權！」

▲檢察官認定范姜是預謀下藥猥褻被害人。（示意圖與本案無關／免費圖庫pxhere）

檢察官調查發現，范姜其實在犯案前一天就已經跟台大請假，持國民旅遊卡住進距離電影院5分鐘路程的飯店，犯案當天，戲院監視器明顯看到，被害人不只是一般貧血，根本是步伐不穩到戲院工作人員都一直回頭觀望，因此懷疑范姜早有預謀，在飲料、爆米花中下藥後，把被害人帶到預定好的飯店猥褻得逞，因此依加重強制猥褻罪將范姜起訴。

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