先別管寶貝球悠遊卡了　網購公布排行揭5大暢銷寶可夢周邊

▲造成秒殺搶購的寶貝球悠遊卡，網拍上已經有不少人在轉手拍賣，而這波熱潮也讓其他網購業者觀察到站上寶可夢周邊商品銷量飆升。（圖／翻攝蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

悠遊卡公司與寶可夢合作推出限量「寶貝球造型悠遊卡」，3日上午10時開賣後火速秒殺，其中有人一次搶到好幾個，讓買不到的網友覺得羨慕，而這次搶購潮也帶動網購的寶可夢相關商品銷量暴增5成，並且公布寶可夢暢銷排行榜。

在寶可夢真人電影《名偵探皮卡丘》以及近日寶貝球悠遊卡帶動下，樂天市場表示，近兩個月「寶可夢」、「皮卡丘」、「神奇寶貝」等關鍵字，較去年同期成長5成，而本周開賣寶貝球悠遊卡後，也讓站上寶可夢相關商品銷量暴增5成。

樂天市場觀察，站上寶可夢的購買族群多為20～35歲男性，消費金額落在1,000～2,000元，其中男性偏好3C類，女性最愛療癒小物。另外也為玩家及寶可夢粉絲整理了5大暢銷寶可夢周邊商品。

暢銷No.1「Brook自動抓寶手環」可設定自動領取補給站、自動抓怪的終極抓寶配件，不論走路、騎車、開車都能快速抓寶，輕輕鬆鬆成為新一代的寶可夢大師。

▲Brook自動抓寶手環。（圖／樂天市場提供）

暢銷No.2「任天堂Switch《精靈寶可夢 Let’s GO 皮卡丘》遊戲片」在Nintendo Switch平台登場的《精靈寶可夢》系列最新作，針對遊戲玩法及故事劇情進行了重新構築，是寶可夢玩家不可錯過的經典遊戲。

暢銷No.3「任天堂Switch皮卡丘精靈球Plus套裝」超夢幻寶貝球造型的精靈球Plus，支援Switch遊戲《精靈寶可夢 Let's Go 皮卡丘》，可利用精靈球Plus捕捉寶可夢們，捕抓完成後還會震動及發出叫聲，就像真的捕獲寶可夢一樣；另外，現實生活中也可使用精靈球Plus玩《Pokemon GO》，不持續看著手機，也能透過精靈球Plus直接捕捉寶可夢。

▲任天堂Switch皮卡丘精靈球Plus套裝。（圖／樂天市場提供）

暢銷No.4「寶可夢飼育生態球」寶可夢飼育生態球將寶可夢及造景一起放入寶貝球中，超療癒模樣讓人愛不釋手，滿足粉絲們對於寶可夢的無限想像。

▲寶可夢飼育生態球。（圖／樂天市場提供）

暢銷No.5「寶貝球造型雙層便當盒」可愛的皮卡丘及寶貝球變身成為便當盒，出外郊遊使用最方便，讓日常生活中也能與可愛的寶可夢作伴。

▲寶貝球造型雙層便當盒。（圖／樂天市場提供）