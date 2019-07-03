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工程師網約人妻3人行　等來「閨蜜」...竟讓他「瞬間硬拳頭」

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▲枕頭,棉被,房間,床單,飯店,床。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新竹一名工程師在網路相約3P卻慘遭仙人跳。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一對遊手好閒夫妻，利用妻子當誘餌，在網路po文徵尋3P男，1名竹科工程師傻傻上當，正當工程師與人妻躺床等「戰友」時，丈夫卻拿著手機錄影直衝進房討遮羞費。工程師不願妥協報警逮人，警方根據監視器先將人妻逮回，丈夫仍在逃。新竹地院依詐欺取財未遂罪判人妻拘役50日，緩刑2年。

新竹1對無業林姓夫妻，因缺錢花用，丈夫林男(化名)與25歲妻子高女(化名)商量，利用網路「徵3P友」的方式釣肥羊，兩人多次得手，從此更肆無忌憚。
2017年4月，高女再次PO文「想嘗試3P」，吸引竹科工程師小蔡上鉤，雙方相約新竹市某飯店，準備進行一場3P之旅。

▲飯店，床，房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

到了約定日晚上，丈夫將高女載到飯店開房，高女先暗中通知丈夫房號，再向小蔡收2萬5千元的3P費用，高女請小蔡先進廁所洗澡，小蔡不疑有他，乖乖先進浴室「洗香香」，浴後小蔡與穿著「極簡布料」的高女躺床上邊聊天邊等「姊妹淘」。

就在此時，房門電鈴響了，高女一打開房門就看到林男拿著手機錄影直衝進房，大喝「玩我老婆，抓到了」，林男嗆小蔡「你玩我老婆，要怎麼處理？拿錢出來處理」，高女也附和「對！他是我老公」，還幫腔要小蔡付遮羞費。

兩人卻沒料到，小蔡非但不從，還想直接報警，倆夫妻見苗頭不對立即開溜，後經警方調閱監視畫面才將找到高女，而林男尚未到案。

高女向法官坦承犯行，法官認高女犯詐欺取財未遂罪。法官審酌，高女與丈夫以妨害家庭為由，向小蔡詐欺取財未遂，但高女有意和解並賠償2萬5千元給小蔡，更願以書面道歉。法官認為，高女乃被動配合丈夫共同詐欺，並非主導地位，惡行非重大，且高女均坦承犯行，有悔意，因此依詐欺取財未遂罪判拘役50日，緩刑2年，期間交付保護管束，並接受法治教育2場。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：手機,仙人跳,詐欺,工程師,人妻

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