廣告小妹：在台灣當警察好難　對比紐約警「執法權需要民眾支持」

▲李承翰殉職，讓親友、同事相當難過。（圖／翻攝李姓員警臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

25歲鐵路勇警李承翰殉職，掀起社會各界對於警方的執勤安全進行討論。經常在臉書分享時事見解的部落客廣告小妹，4日晚間也PO文感嘆，先前家人到台灣旅遊，發現警察態度太良好，反而讓人產生一種好欺負的感覺，「警察的執法權不只是政府給的，還需要民眾支持」，試想這件事如果換成乘客受傷，輿論是否會完全不一樣，「在台灣當警察，好難啊。」

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廣告小妹提到，李員殉職後，應該有不少網友會想，這件事如果發生在國外，警察應該就不會死了，但其實紐約的警察死亡率更高，只是他們對付嫌犯的方法不是開玩笑的；而是否提高警察執法權也是一個兩難的問題，一旦提高會不會有執法過當的爭議，若不提高，是不是又會發生類似的憾事。

廣告小妹感嘆，先前媽媽到台灣旅遊，發現台灣警察態度超級好，好到給人一種似乎很好欺負的感覺，「警察的執法權不只是政府給予的，還需要民眾支持」，假如這次的事件換成乘客受傷，路人們會不會上傳「警察打人」的影片、社會輿論是否會追殺警察，家屬或許還會提告，立委、媒體天天到警局討說法，該名警員還要被記過、檢討，換作是在紐約，警員如果沒有明顯的失當，大多數民眾都會和他們站在同一線上，「在台灣當警察，好難啊。」

▼▲鄭姓嫌犯在車廂上持刀與李員扭打成一團，最後被支援警力壓制在月台上。（圖／地方中心、記者郭世賢翻攝）

而鐵路警察殉職一事，網路上也有人針對「旁邊其他人是否該出手幫忙」展開討論，一名PTT鄉民坦言，自己當下不會出手，畢竟他會害怕事後可能會挨告民事（對歹徒侵權行為）、刑事（傷害罪）、行政（協助警方不符合正常行政程序）三種訴訟，也沒有律師願意免費幫忙打官司，面對高額訴訟費用，還要付出時間跑法院，纏訟多年可能會因此失業，最後搞不好判刑還比歹徒重，一想到有可能遇到這樣的狀況，真的敢出手的幫忙的人，或許比大家想像中要來得少很多。

不過，擁有18年資歷的律師鄭瑞崙提到，「依照當時情況，歹徒正在持刀傷人，犯罪正在實施中，歹徒屬於現行犯，依照刑事訴訟法第88規定，不論何人都可以逮捕他，所以將他制伏、限制他的自由，是屬於依法令的行為，並不會有成立妨害自由罪的問題」，網友猜想的傷害罪等責任其實都不會成立。

▼李員的同梯好友淚允，「我們代你照顧父母」。（圖／記者吳奕靖攝）

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