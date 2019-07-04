莽漢揮刀砍到警命危　台鐵產業工會253字曝辛酸：車長只有一根木棍

▲李姓警員受傷後仍緊緊抓住嫌犯。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵152次自強號3日晚間8時40分發生乘客砍警事件，腹部遭刺傷的李姓警員送醫後仍未脫離險境。台灣鐵路產業工會人員3日深夜PO出253字聲明表示，「繼松山站列車爆炸、鄭捷殺人事件後，台鐵局針對慘痛經驗，僅僅是發給車長一根木棍，且不是每列車都有」，因此希望鐵路局能提供其他相關的保安防護用品，例如防身噴霧等等，以維護員工的人身安全。

據了解，砍傷警員的鄭姓乘客被傅姓列車長發現沒有買車票，原本答應要在嘉義站下車，卻在列車即將抵達前突然衝到第4車廂咆哮，到站後李姓警員上車處理，沒想到才調解到一半，他就拿出刀子猛刺警員腹部。李員臟器外露，傷勢相當嚴重，但他當下仍緊抓嫌犯保護其他人，到院時一度失去生命跡象，經過急救雖然恢復呼吸心跳，但目前仍未脫離險境。

由於先前曾發生台鐵爆炸案（松山車站爆炸案）、2014年台北捷運隨機殺人事件，台灣鐵路產業工會人員3日深夜11時許發表聲明表示，152次自強號發生乘客砍警事件，雖然嫌犯事後已被制伏，但台鐵列車長及站務員隨時都有可能面臨類似的危險，台鐵局考量到過往的慘痛經驗，「僅僅是發給車長一根木棍，且不是每列車都有」。

▲乘客替受傷的李姓警員加油，消防救護人員也連說4次沒事安撫。（圖／民眾提供）

台灣鐵路產業工會在聲明中提到，希望社會大眾能體恤鐵路警察和鐵路員工的辛勞，也希望在這次事件中受傷的李姓警員能早日康復，「台鐵產業工會希望鐵路局應提供相關保安防護用品（例如防身噴霧器等等），維護員工安全。」

網友們看完聲明也紛紛留言感嘆，「這要從根本解決問題，警察有點弱勢」、「跟搭飛機一樣上車前安檢吧」、「可以像美國一樣在部分公共場所設置創傷急救包，畢竟失血等於生命在消逝，止血等於救命」。

▼傅姓列車長回憶起事發當下的狀況仍心有餘悸。（圖／記者翁伊森翻攝）

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