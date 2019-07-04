曾任實習隊長！25歲勇警遭刺殉職　學弟哀悼致敬：中隊長一路好走！





▲鐵路勇警李承翰英勇保護乘客殉職不，圖為李員臉書照片。（圖／翻攝自李承翰臉書）

記者張君豪／台北報導

李承翰3日晚間因處理自強號上的旅客補票糾紛，為保護同車廂民眾奮勇上前奪刀不慎遭對方持刀猛刺、導致腹腔臟器外露送醫不幸英勇殉職；內政部長徐國勇今天上午陪同慰問時，表示李姓警員因公死亡慰問金加上因公殉職撫卹金最高將可達1900萬元。

鐵路警察局表示：殉職的鐵警高雄分局嘉義派出所警員李承翰（25歲）是警專第31期畢業、迄今未婚單身與父母同住嘉義市東區、在家排行老二、家中有一姐姐在台中市擔任牙醫診所護士、李員生性開朗陽光、放假喜歡慢跑、健身旅遊、與家人關係融洽，今天傳出殉職噩耗家人難忍悲悽。

知情警員透露、李員在警專受訓期間表現亮眼，曾獲選拔為警專實習班長、後來更擔任實習區隊長、中隊長等學員幹部，不少警專同期同學、或者受到他照顧的學弟今天聽到噩耗後，紛紛在臉書發文悼念這位讓大家感念的陽光暖男。

內政部長徐國勇今天上午慰問家屬時受訪表示，李員英勇殉職撫卹金最高將可達1900萬元：「但再多的錢也不能彌補一個年輕的生命」內政部也會在各方面協助家屬，並研議是否讓李承翰晉升巡官，或入祀忠烈祠。

警政署則表示、李員因公殉職相關撫卹金計算方式仍在統計、確切金額仍須視李員生前年資功俸、身後是否晉升官等、及相關急難救助的請領狀況是否順利來評估、撫卹金最後核發金額則有待相關單位審定後才能確定，警政署允諾會全力幫家屬爭取。

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