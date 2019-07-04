25歲勇警曾繁星上台師大！放棄數學系轉考警察　師長心痛：為他感到驕傲

▲李承翰不幸殞命的消息讓師長不捨。（圖／翻攝李承翰臉書）

記者陳豐德／採訪報導

一名鄭姓男子3日晚間搭乘台鐵自強號152次列車，因逃票與列車長發生糾紛，沒想到鄭男竟持刀猛捅前來處理的25歲鐵路警察李承翰，導致對方肝臟破裂不幸殞命。李承翰高中時成績優異，曾透過繁星計畫上台師大，國文老師及新港高中教務主任得知曾經學生的死訊，都感到相當不捨。

據了解，李承翰警專31期畢業，在校成績優異，順利以第一志願回到家鄉嘉義服務。而他求學時就讀嘉義的新港高中，教務主任回憶起他的表現，直說李承翰是一個「很乖、很有禮貌的孩子」，同時也是自然組的頂尖學生，透過繁星推薦上台師大的數學系，但後來放棄台師大，改考警專就讀。

▲鄭男持刀猛捅李承翰，導致他肝臟破裂。（圖／地方中心翻攝）

▲李承翰大量失血虛弱倒地。（圖／民眾提供）

而曾經教過他國文的蔡老師，事發後透過新聞發現自己的學生值勤時遭刺命危，焦急在臉書上寫下：「是的，這位受傷員警是我的學生，藝高第四屆。當年他繁星錄取了師大數學系，我們滿心歡喜地迎接這份上天恩賜的禮物，因為他自此可以義無反顧地衝刺警專考試，謀求一份穩定的公職」。

蔡老師還說，李承翰警專高分畢業時，還有回到學校，「他說他想填嘉義鐵路警察，因為離家近，勤務也較單純。此後我不時得知他熱心助人的義舉，深為他的誠懇與務實感到驕傲。」不料，竟因一次值勤意外，自己一手拉拔長大的學生竟遭水果刀刺肚喪命，令他悲慟不已。

▲李承翰的死訊讓不少人感到相當不捨。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李承翰師長事發後在臉書發文。（圖／記者陳豐德翻攝）

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