眾人後退...我們只有往前邁進「守護大家」！　網發起為警察上街頭遊行

記者翁伊森、林姸君／綜合報導

25歲鐵路警察李承翰3日晚間在台鐵152次自強號列車上，遭逃票的鄭姓乘客持刀刺破腹部，經搶救後仍於4日上午8時許宣告不治。消息傳出後引起各界關注，TCPB局長室發文哀悼，「當眾人後退，我們只有往前邁進，守護大家的選擇，因為那是我們所肩負的責任。」

▲網友欲發起上街頭。（圖／翻攝自爆廢公社）



事發的152次自強號列車原定3日晚間自屏東發車開往七堵，傅姓列車長在驗票時發現鄭男並未購票，於是要求下車後必須補票，沒想到對方在列車即將抵達嘉義站時突然失控在車廂內咆哮。

從畫面中可以看到，李承翰肉搏鄭姓嫌犯數十秒，雙方爆發激烈拉扯，混亂中刀刃刺入他的腹部，留下約5公分的刀傷，當場臟器外露，現場也留下一灘鮮血，怵目驚心；李承翰不顧自己腹部遭刺傷、血流一地，仍奮力抓住嫌犯的手腕，直到最後一刻都堅守崗位、保護其他乘客。

▲靈堂已經架起。（圖／記者吳奕靖攝）



對此TCPB局長室發文哀悼，「承翰，走到了最後一程，你的英勇，我們都看到了。保護人民的誓言，以勇氣實踐了！

安心的睡去吧，你告訴我們的已然足夠。不累了，不痛了，之後一切有我們！同樣身為警察，真的，我們有諸多不捨與難過。穿上警察制服的那一刻起，當眾人後退，我們只有往前邁進，守護大家的選擇，因為那是我們所肩負的責任，也是我們所誓言的守護。」

▲李承翰忍痛制伏嫌犯。（圖／記者張君豪翻攝、當事人臉書）



國道公路警察局也發文指出，「向鐵路勇警致敬，學弟一路好走，面對危難毫無畏懼向前，他的名字是警察，心痛難過感同身受，年輕生命的犧牲奮戰到最後一刻，只為保護現場其他人的安全，學弟我們以你為傲，請大家成為警察堅強的後盾，守護這些保護我們的人就從你我開始做起。」

許多網友相當難過，提出每年6月15日警察節請為英勇殉職的員警全國降半旗；另外也有人發起，不該縱容有病史的人、法條太鬆、判太輕以及警察的公權力無法伸張，應該為警察走上街頭抗議，喚醒立委及政府的重視，替殉職的李承翰警官討公道。

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