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警工推盼重視三面向：訓練逼真、實用、勤務安全　黑絲帶悼25歲警

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▲▼無碼版／台鐵自強號列車嘉義站，鄭嫌持刀殺警，25歲李姓鐵路警察不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

▲鐵路警察李承翰殉職，長官到醫院接他最後一程，邊哭邊說「回家」，場面令人鼻酸。（圖／翻攝李姓員警臉書）

 記者黃翊婷／綜合報導

從事冷氣安裝業的54歲鄭姓男子為了一張車票，失控刺死25歲鐵路警察李承翰，掀起各界對於警界人力、訓練以及使用警械的討論。台灣警察工作權益推動協會（簡稱警工推）人員4日上午在臉書PO文建議，「警察機關不應只是注重績效評比的數字遊戲，與閉門造俥（車）、各自為政的各地訓練模式，更應該重視所屬員警的訓練逼真與實用性，及勤務安全性。」

警方調查，鄭男3日晚間搭乘152次自強號北上，被列車長要求依規定補票，下一秒卻突然情緒失控，與前來處理的李員發生爭執，雙方展開45秒的拉扯，他還一度怒吼「我要跟警察拼命」；混亂中李員遭刺傷腹部，傷口長達5公分，導致大量失血，送醫搶救12小時仍宣告不治。

台灣警察工作權益推動協會人員4日早上在臉書PO出265字的文章，以及一張黑絲帶照片表示，「我們向來重視職場安全，員警的勤務制度、訓練及裝備都是本會長期向機關呼籲應該改善的項目。我們認為，無論是外勤單位或是專業機關，都有不可預測的隱性風險。」

台灣警察工作權益推動協會呼籲，希望警察機關不要只注重績效評比、各自為政的各地訓練模式，應該要更重視這三個面向，包含訓練逼真、實用性以及勤務安全性，同時也要與其他單位建立良好的互動、反應，「適合各種執勤場所的裝備，需要在訓練中確認（裝備的）實用與安全性，不要再讓員警用生命來確認以上諸多的不足之處。」

▲▼打碼版，台鐵自強號，鄭姓嫌犯揮刀砍傷鐵路警後遭到制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鄭男情緒相當激動，需要6人合力才能把他制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

至於這起台鐵刺警案後續會如何處理，全台人民都希望司法能給出一個合理的交代。而鄭男的妻子聽聞丈夫刺死警察，自責到當場下跪痛哭，一度連話都說不出來，拿著藥袋的手也抖個不停，她透露，先生長期罹患躁鬱症，已經多年沒有吃藥，就連她也不敢多問，就怕一問又會發病，最近因為經濟壓力大，疑似收不到帳款才會失控，「我也不知道他會變這樣」。

▼鄭妻下跪道歉，哭著拿出丈夫的藥單。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼鄭嫌妻子下跪痛哭。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼鄭嫌妻子的手不斷顫抖著拿丈夫躁鬱症的藥。（圖／記者林悅攝）

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關鍵字：台灣警察工作權益推動協會,鐵路警察,警工推

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