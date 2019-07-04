25歲鐵路警肚破5公分殉職　葉毓蘭連三慟嘆：他的人生來不及開始就結束

記者黃翊婷／綜合報導

25歲鐵路警察李承翰3日晚間8時40分在台鐵152次自強號列車上，遭逃票的鄭姓乘客持刀刺破腹部，今日（4日）上午8時許宣告不治。前警大教授葉毓蘭一早在臉書轉貼相關新聞，並在PO文中連講三次慟，「他的人生來不及開始，就已經結束了。」

▲李姓警員在4日早上8時許宣告不治。（圖／翻攝自當事人臉書）

事發的152次自強號列車原定3日晚間自屏東發車開往七堵，傅姓列車長在驗票時發現鄭男並未購票，於是要求下車後必須補票，沒想到對方在列車即將抵達嘉義站時突然失控在車廂內咆哮。李員接獲通報前往處理，發現鄭男手上有刀，雙方一度發生激烈扭打，他不顧自己腹部遭刺傷，血流了一地，仍奮力抓住嫌犯的手腕，保護其他人。

雖然支援警力很快趕抵現場，台鐵員工也搏命幫忙，最後總算將鄭男制伏；但李員的腹部遭刺出5公分刀傷，臟器外露倒臥在車廂中，消防人員、乘客一路幫他加油打氣，到院時還是一度失去生命跡象，經過緊急手術急救才在4日凌晨恢復呼吸心跳，無奈一早8時許仍因傷勢過重、大量失血宣告不治。

李員的死訊傳開後，網路上一面倒都是要求有關單位檢討的討論文章或留言。前警大教授葉毓蘭也在個人臉書轉貼新聞感嘆，「鐵路警察李承瀚，25歲，他的人生來不及開始，就已經結束了。什麼樣的國家、什麼樣的政府，讓我們的警察必須要在執法時成為服務業，連自保都不行？大悲無言，慟慟慟！」

網友們也在PO文底下留言表達意見，「怎麼這麼嚴重？怎麼是這種結果？太讓人生氣、傷心了。不怪旁邊的人手足無措，任何人碰到這種事大概都很驚恐，但是就這麼一刀，就死了，實在令人扼腕」、「聽到這個消息心情很不好，我弟弟也是鐵路警察，政府是否應該增加警察的人員編制」、「希望能修法保障警員執勤的人身安全」。

▼▲鄭男身上共攜帶兩把刀子，行凶前還叫囂「警察來就很難看」，力氣之大一共需要6人合力才能壓制住。（圖／地方中心翻攝、記者郭世賢翻攝）

▼消防人員對李員連說4次沒事，女乘客焦急喊加油。（圖／民眾提供）

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