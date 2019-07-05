萌度爆表！「熊大旅行箱」限量1萬組必搶　屈臣氏集點換購倒數

▲解鎖熊大造型旅行箱，出國行頭萌度再升級！。（圖／記者林敬旻攝，下同）



消費中心／綜合報導



萌度真的爆表了！每年都會推出集點活動的藥妝龍頭屈臣氏，今年則是找來超可愛的「LINE FRIENDS」合作，於5/30至7/31推出LINE FRIENDS【屈屈小旅行】集點活動，首波祭出5款旅行必備「萌物」，引發粉絲搶購熱潮。其中，「看透心事登機箱」才推出2週就幾乎快被換購一空。不過，若沒換到的粉絲也不用傷心，因為第二波的集點商品還有萌度爆表的24吋「遇見驚喜旅行箱」，上面充滿可愛熊大，陪伴你勇闖世界各國，但限量只有1萬組，想搶要馬上手刀衝了！



屈臣氏每年都會推出集點活動，而這次則是再次找來「LINE FRIENDS」合作。於活動期間，消費滿200元即贈1點，集滿5點或8點即可加價99～999元，換購一款集點活動商品，包含「找自己馬克杯組」、「在一起隨行杯組」、「好夢乳膠枕」，以及「吹著我吹風機」和「看透心事登機箱」等。目前活動已進行1個月，而集點熱潮持續發燒，因此屈臣氏配合暑假旅遊旺季，更加碼解鎖超萌兩款集點商品，分別為「遇見驚喜旅行箱」以及「打包收納袋」。

其中，24吋的「遇見驚喜旅行箱」比上一波的「看透心事登機箱」容量再升級，除了以熊大為主角繪製一系列「A Day of Brown」的吃喝玩樂逗趣圖案外，甚至還附有「熊大彈吉他」行李束帶跟「兔兔一起去旅行」行李吊牌，讓你不僅在旅行時成為眾人焦點，無法出門旅遊時也可在家拍出充滿旅行網美感的美照，絕對讓朋友看了都羨慕！「遇見驚喜旅行箱」不僅造型萌度一百分，尤其還使用ABS材質和雙把手，超輕量又好拉，而且附有密碼鎖，可愛又兼具實用性，超值得入手！

除了有限量1萬組的「遇見驚喜旅行箱」必須手刀換購外，屈臣氏這次還有推出兩款收納袋，外表不僅有熊美跟兔兔可愛插畫，提把設計加上防水夾網讓你輕鬆收納任何雜物，或是放內衣褲隔絕其他外出衣物，全部收好收滿，讓旅遊時的行李箱不再亂糟糟，透過聰明打包術使旅遊心情加倍清爽，一路都有好心情！

今年暑假再也關不住那顆想旅遊的心，想要立刻入手LINE FRIENDS【屈屈小旅行】集點活動商品嗎？凡於即日起至7/31期間內，消費滿200元就能獲得一點，集滿5點或8點即可加價換購一款集點活動商品。「遇見驚喜行李箱」可用8點+999元換購，限量1萬組；而打包收納袋則用5點+99元就能輕鬆擁有。不僅如此，第一波推出的3款商品仍可持續換購，包含「吹著我吹風機」、「在一起隨行杯」、「好夢乳膠枕」等，可用8點加價購或集滿點數免費換。

想要把LINE FRIENDS帶回家卻不知道該從何下手嗎？屈臣氏自7/4～7/31期間還推出精選品牌集點加碼送活動，像是醫美全品牌任選滿2800元就能一次獲得20點，或是購買臉部跟身體保養全品項滿688元則能獲得8點，想要快速集點，鎖定精選品牌準沒錯！「屈屈小旅行」消費滿200元贈一點活動即將於7/31結束，喜歡熊大或常來屈臣氏消費的朋友，別忘了集點回饋換贈品，將點數集好集滿，限量1萬組的遇見驚喜行李箱就有機會是你的！讓旅行行頭再升級，一路好心情！



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