熱銷超過1億片！我的美麗日記「黑珍珠面膜」跨界聯名ANGUS CHIANG

▲我的美麗日記 X ANGUS CHIANG跨界聯名。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

暢銷全球15國的「我的美麗日記」，不僅攻佔日本、韓國、新加坡等亞洲市場，也同時成功進軍在歐洲、美國、加拿大等海外市場。最近還找來服裝設計師ANGUS CHIANG跨界聯名合作，推出雙效煥白巴黎時裝週限定禮盒，以及巴黎時裝週限定款的黑珍珠煥白面膜等。

服裝設計師ANGUS CHIANG與「我的美麗日記」跨界聯名合作，以此次巴黎時裝週服裝秀為主視覺，選定最經典黑珍珠系列作為聯名商品概念，禮盒設計以明亮顏色，結合黑珍珠、海洋藻類成分，透過色彩鮮明的色塊與撞色拼貼，為包裝換上結合潮流與經典的風格設計。

「雙效煥白巴黎時裝週限定禮盒」目前於全球限量上市，能一次擁有四款明星商品，包括黑珍珠煥白面膜、能亮雙激粹系列等，售價249元。其中，經典黑珍珠面膜更是暢銷十年商品，全球銷售超過1億片，將每片面膜相連可堆疊57113座巴黎鐵塔。而這次也推出巴黎時裝週限定款，售價250元。

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