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限時打卡免費喝咖啡！星巴克「紅樹林幾米門市」全新開幕

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▲▼ 咖啡 。（圖／業者提供）

▲首座結合公共藝術裝置的星巴克門市。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

受到不少網友喜愛的星巴克，除了常推出買一送一優惠外，也不斷開設特色門市，吸引網美拍照打卡。而6月又再有一間特色門市全新開幕，為星巴克全台首間結合淡海輕軌幾米公共裝置藝術的門市，而且6/30開幕當天9：00起，前50名顧客於紅樹林門市打卡並上傳FB，將免費招待享用中杯咖啡漿果風味瑪奇朵。

星巴克紅樹林門市位於捷運紅樹林站及淡海輕軌的起點站，戶外區以幾米「閉上眼睛一下下」作品中的角色-瓢蟲與蝸牛女孩為裝置，結合虛擬的自然景象植物，打造出虛擬與現實交錯的空間。而室內以大面落地玻璃建築，延伸視覺的空間深度，讓走入門市的消費者彷如走入幾米的繪本內。

▲▼ 咖啡 。（圖／業者提供）

除了開幕當天免費招待咖啡外，自6/30起，凡於星巴克紅樹林門市憑單筆滿600元發票，即可獲得星巴克環保單杯袋；憑單筆消費滿1200元發票，即可獲得星巴克旅行收納袋四件組，並至8/31前可享開幕專屬商品組合價，凡點購大杯那堤，即可以399元加購一起趣淡水馬克杯。

另外，自7/1至8/30的周一至周五期間，凡持淡海輕軌1日票即可至星巴克淡水區九家門市，可享點購兩杯相同口味/冰熱/容量皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。

至於cama café則首度和桂格攜手合作，於7/1推出「喝的健康早餐」新概念限定飲品-「拿鐵穀多多」，將招牌經典拿鐵中加入堅果穀多多焙香腰果風味，售價75元。限定2週販售至14日止，每店限量200杯。

▲▼ 咖啡 。（圖／業者提供）

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關鍵字：星巴克,咖啡,紅樹林,打卡

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