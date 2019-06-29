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東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到

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▲東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到。（圖／記者姚惠茹攝）

▲BT21角色人物。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／東京報導

南韓人氣團體BTS防彈少年團人氣席捲全球，去年和LINE合作推出貼圖角色「BT21」，吸引粉絲下載，聯名商品更成為LINE FRIENDS的人氣銷售NO.1，其中BTS每個成員親筆創作BT21的設計手稿，則只有在LINE FRIENDS原宿旗艦店才看得到。

▲東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE FRIENDS原宿旗艦店有超過一半都賣BT21聯名商品。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE FRIENDS有可愛的熊大、兔兔、饅頭人、詹姆士、莎莉，隨著通訊軟體LINE紅遍全球，隨著貼圖慢慢出現動畫、周邊商品，因此LINE FRIENDS商店在各大城市開設，並在去年與南韓人氣團體BTS防彈少年團合作推出貼圖角色「BT21」。

▲東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到。（圖／記者姚惠茹攝）

▲BT21商品熱銷。（圖／記者姚惠茹攝）

「BT21」的每一個角色都是由BTS防彈少年團的成員親手創作，依造自己的特色來設計樣式，隨即在全世界掀起熱潮，聯名商品不僅成為LINE FRIENDS的熱銷商品，《ETtoday新聞雲》記者直擊東京原宿旗艦店發現，這間3層樓超過192坪的店面中，有超過一半以上賣得都是「BT21」的聯名商品。

▲東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「BT21」季節性聯名商品推出不到一週就快銷售一空。（圖／記者姚惠茹攝）

根據店員指出，「BT21」的聯名商品不僅熱銷，而且有幾款限定商品更是在開賣後不久就銷售一空，以上週才推出的「BT21」季節性聯名商品「小風扇」為例，全店賣到只剩下最後三個而已，更不用說有些商品只有在日韓販賣，更是吸引粉絲前來搶購。

▲東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到。（圖／記者姚惠茹攝）

▲BT21角色人物模特兒。（圖／記者姚惠茹攝）

其中特別的是，LINE FRIENDS原宿旗艦店的3樓全部都是「BT21」的空間，不僅有7個角色的等高模特兒，還有BTS防彈少年團每個人自創角色的手繪原稿，以及親筆簽名、創作概念等等，都只有LINE FRIENDS原宿旗艦店才看得到，讓不少粉絲特地前來「朝聖」。

▲東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到。（圖／記者姚惠茹攝）

▲人氣角色熊大周邊商品走向實用。（圖／記者姚惠茹攝）

此外，LINE FRIENDS原宿旗艦店中，還有原本的人氣角色熊大、兔兔周邊商品，則是越來越走向實用路線，推出像是手機外殼、露營用品、咖啡系列等，還有日本限定的文化周邊商品，甚至首見日本LINE貼圖創作者的聯名商品，都讓LINE FRIENDS的販售內容更加多元廣泛。

▲東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Jin金碩珍親筆創作BT21角色RJ手稿。（圖／記者姚惠茹攝）

▲東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Jung Kook田柾國親筆創作BT21角色COOKY手稿。（圖／記者姚惠茹攝）

▲東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到。（圖／記者姚惠茹攝）

▲V金泰亨親筆創作BT21角色TATA手稿。（圖／記者姚惠茹攝）

▲東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Jimin朴智旻親筆創作BT21角色CHIMMY手稿。（圖／記者姚惠茹攝）

▲東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到。（圖／記者姚惠茹攝）

▲SUGA閔玧其親筆創作BT21角色SHOOKY手稿。（圖／記者姚惠茹攝）

▲東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到。（圖／記者姚惠茹攝）

▲RM金南俊親筆創作BT21角色KOYA手稿。（圖／記者姚惠茹攝）

▲東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有LINE FRIENDS原宿旗艦店看得到。（圖／記者姚惠茹攝）

▲j-hope鄭號錫親筆創作BT21角色MANG手稿。（圖／記者姚惠茹攝）

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