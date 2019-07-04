　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鐵路勇警殞命救了全車人！下周才要過25歲生日　英勇身姿曝光網淚崩：謝謝你

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼無碼版／台鐵自強號列車嘉義站，鄭嫌持刀殺警，25歲李姓鐵路警察不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

▲李員才剛要過25歲生日，卻不幸殞命。（圖／翻攝自臉書）

地方中心／嘉義報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，一名54歲的鄭姓男子因逃票被抓到，因此在車廂內大聲咆哮，之後甚至還持刀揮砍，刺傷了李姓員警，而當時李員死死抓著嫌犯，儘管肚破腸流都沒有鬆手，而據了解其實李員下個禮拜才剛要過25歲生日，如今卻不幸因公殞命，令人感到十分惋惜。

這起事故發生在3日晚間8時40分，當時鄭男因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當李員獲報後上車查看時，鄭嫌卻突然抽刀揮來，李員見身旁還有乘客未下車，急忙上前死命抓住鄭嫌手腕，近身肉搏、牽制，替其他乘客爭取下車時間，而他自己卻在送醫搶救後不幸喪命。

▲▼打碼版，台鐵自強號，鄭姓嫌犯揮刀砍傷鐵路警後遭到制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鄭姓嫌犯揮刀砍傷鐵路警後遭到制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，李員下周五才剛要過25歲生日，如今卻為了保護車上的乘客們，而不幸罹難，他最後英勇的身姿曝光後，也讓不少民眾紅了眼眶，紛紛留言表示，「一路好走」、「太偉大了！」、「謝謝英勇的你，全國同胞真心感謝您，跟隨菩薩到極樂世界，不痛了，謝謝您，阿彌陀佛」。

【更多新聞】

鐵路勇警遭刺肚！傷到「臟器外露」沒拔槍：怕波及乘客　肉搏到最後一刻殞命

25歲鐵路勇警遭刺「肚破腸流」殞命！　兇嫌妻「崩潰下跪」大哭：對不起警察

25歲勇警遭刺殞命！兇嫌妻下跪喊「經濟壓力很大」　掩面爆哭：我也很痛苦

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：台鐵,自強號,補票,警察,臟器外露,嘉義

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鐵路勇警遭刺搶救不治身亡　警專同學：我們在等他考官校罩我們

「不用太可憐他們！」爆料殺警嫌股票輸光　鄰：出門沒打過招呼

25歲勇警遭刺殞命！兇嫌妻下跪喊「經濟壓力很大」　掩面爆哭：我也很痛苦

25歲警血泊中肉搏纏鬥！站務佐理一衝上車「狂捶20下」救援：只想幫他脫困

25歲勇警「遭刺破肚」殉職！　警政署哀悼：心痛如絞，無法形容

噴殺蟲劑虐殺97歲公公！夫痛哭幫求情　驚世媳婦一審判無罪

送25歲勇警回家...長官哽咽擦淚敬禮！同仁痛哭：承翰，任務結束一路好走

25歲勇警緊抓雙刀男！遭猛捅「肝臟破裂」肚破5cm　輸血18000cc仍殞命

90公斤壯女殺瘦男友辯遭灌毒還被3人輪暴　判12年定讞

快訊／「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

1400隻！金門藍孔雀19年暴增百倍 政府祭「抓1隻賞600」還能做料理！

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

鐵路勇警遭刺搶救不治身亡　警專同學：我們在等他考官校罩我們

「不用太可憐他們！」爆料殺警嫌股票輸光　鄰：出門沒打過招呼

25歲勇警遭刺殞命！兇嫌妻下跪喊「經濟壓力很大」　掩面爆哭：我也很痛苦

25歲警血泊中肉搏纏鬥！站務佐理一衝上車「狂捶20下」救援：只想幫他脫困

25歲勇警「遭刺破肚」殉職！　警政署哀悼：心痛如絞，無法形容

噴殺蟲劑虐殺97歲公公！夫痛哭幫求情　驚世媳婦一審判無罪

送25歲勇警回家...長官哽咽擦淚敬禮！同仁痛哭：承翰，任務結束一路好走

25歲勇警緊抓雙刀男！遭猛捅「肝臟破裂」肚破5cm　輸血18000cc仍殞命

90公斤壯女殺瘦男友辯遭灌毒還被3人輪暴　判12年定讞

快訊／「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼

「沒霸氣像書生」！嘉義列車長256字淚憶殉職警　嘆：沒有他躺的就是民眾...

不懂業務話術靠傾聽　26歲房仲正妹半年收入破百萬

快訊／鐵路勇警不治亡　蘇貞昌痛心：從優撫卹！10月增加260名鐵路警力

看人賭博也有事！工人輸錢「暴怒牽拖」　撂10人圍毆打昏原住民同事

汪見媽激動狂嚶　姐「全程陪」慘被冷落傻眼：明明只分開1小時

【廣編】范琪斐ㄉ寰宇漫遊　獨家專訪台灣最大咖

台東9場熱氣球光雕音樂會　網友最想衝這場…鹿野高台只排第2

太兇啦！勇士明星賽前5人至少15轟　有望改寫隊史紀錄

鐵路勇警遭刺搶救不治身亡　警專同學：我們在等他考官校罩我們

談經貿雙城論壇學不夠　柯文哲：長三角辦公室設好還要再來

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治..

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次..

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網..

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景..

鐵路警被砍破肚　韓國瑜59字回..

快訊／持刀殺警影片曝光！嘉義男..

即／鐵路警察遭砍「上腹5公分刀..

台鐵嘉義站車廂砍殺！警察「臟器..

19歲男性侵金錢豹酒店妹：會一..

空姐人妻同居大仁哥　他看「靈肉..

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下..

台鐵乘客猛刺警　列車長還原現場

竹科工程師約旅館「姊妹啪」竟是..

更多熱門

相關新聞

25歲勇警遭刺殞命　兇嫌妻下跪：我也很痛苦

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，發生一起事故，25歲的李姓員警為了保護乘客，遭到鄭姓嫌犯刺破肚身亡，而鄭嫌的妻子4日崩潰大哭：「對不起警察...我不知道...我也很痛苦。」

25歲警血泊中纏鬥！他狂捶20下救援

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

靠一根木棍防身...台鐵產工曝執勤危機

嘉義警殉職　朱立倫：國人的痛

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網看影片超心疼

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

鐵路警被砍破肚　韓國瑜59字回應

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

快訊／持刀殺警影片曝光！嘉義男車廂狂刺滿地血

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

即／鐵路警察遭砍「上腹5公分刀傷」

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

台鐵嘉義站車廂砍殺！警察「臟器外露」送醫

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面