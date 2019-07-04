老公刺死25歲警！　兇嫌妻「拿出藥單」手一直抖：他病情發作，平常很古意

地方中心／台南報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，發生一起事故，25歲的李姓員警為了保護乘客，遭到鄭姓嫌犯刺破肚身亡，而鄭嫌的妻子4日下跪大哭：「對不起警察」而她也拿出藥單表示，「老公是個古意人...經濟壓力大，很久沒吃藥，病情發作才這樣。」

▲兇嫌妻「拿出藥單」手一直抖。（圖／記者林悅翻攝）

鄭嫌的妻子4日下跪崩潰痛哭，過程中還一度哭到癱軟，連喊：「對不起警察，我很痛苦」而她拿出藥單時，手還不停地顫抖，無力地說：「他很久沒吃藥，我不知道他會發作，他也是因為2個小孩讀大學、房子都跟人家租的，工作做一做又沒收到錢，壓力大很久沒吃藥，病情發作才會這樣，我問他有沒有收到錢，他都會說你不要問了，我也不知道。」

鄭嫌的妻子「我對不起警察，我也很痛苦，我不知道，經濟壓力很重，我不知道他症狀發作...我很痛苦，他長期沒吃藥，我不知道他這麼嚴重，我想說明天要去拿他的診斷證明書。」

▲李員不幸殉職。（圖／記者張君豪翻攝）

這起事故發生在3日晚間8時40分，當時鄭男因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當李員獲報後上車查看時，鄭嫌卻突然抽刀揮來，李員見身旁還有乘客未下車，急忙上前死命抓住鄭嫌手腕，近身肉搏、牽制，替其他乘客爭取下車時間，自己最後卻不幸殞命。

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