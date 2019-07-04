25歲鐵路勇警遭刺「肚破腸流」殞命！　兇嫌妻「崩潰下跪」大哭：對不起警察

▲兇嫌妻下跪痛哭。（圖／記者林悅翻攝）

地方中心／台南報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，發生一起意外事故，當時一名54歲的鄭姓男子因逃票被抓到，因此在車廂內大聲咆哮，之後甚至還持刀揮砍，刺傷了25歲的李姓員警，而當時李員死死抓著嫌犯，儘管肚破腸流都沒有鬆手，卻仍不幸殞命。對此，鄭嫌的妻子4日上午掩面下跪痛哭：對不起警察。

鄭嫌的妻子哭到癱軟崩潰表示，「我對不起警察，我也很痛苦，我不知道，經濟壓力很重，我也不知道，我很痛苦。」

這起事故發生在3日晚間8時40分，當時鄭男因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當李員獲報後上車查看時，鄭嫌卻突然抽刀揮來，李員見身旁還有乘客未下車，急忙上前死命抓住鄭嫌手腕，近身肉搏、牽制，替其他乘客爭取下車時間，自己最後卻不幸殞命。

▲李姓鐵路警察不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

據了解，李員下周五才剛要過25歲生日，如今卻為了保護車上的乘客們，而不幸罹難，他最後英勇的身姿曝光後，也讓不少民眾紅了眼眶，紛紛留言表示，「一路好走」、「太偉大了！」、「謝謝英勇的你，全國同胞真心感謝您，跟隨菩薩到極樂世界，不痛了，謝謝您，阿彌陀佛」。

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