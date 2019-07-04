25歲勇警遭刺殞命！　媽媽「哭斷腸」心碎喊話：希望承翰是最後一個犧牲者

▲ 25歲勇警遭刺殞命，讓他的父親（右圖）非常悲痛。（圖／翻攝臉書、記者吳奕靖攝）

地方中心／嘉義報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，發生一起事故，25歲的李姓員警為了保護乘客，遭到鄭姓嫌犯刺破肚身亡，引發社會大眾關切。對此，李員的媽媽也表示，「希望承翰是最後一個犧牲者」，更讓社會大眾忍不住落淚惋惜。

▲李員的媽媽希望，兒子是最後一個犧牲者。（圖／記者吳奕靖攝）

這起事故發生在3日晚間8時40分，當時鄭男因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當李員獲報後上車查看時，鄭嫌卻突然抽刀揮來，李員見身旁還有乘客未下車，急忙上前死命抓住鄭嫌手腕，近身肉搏、牽制，替其他乘客爭取下車時間，自己最後卻不幸殞命。

▲李員遭刺不幸殞命（圖／記者張君豪翻攝）

對此，嘉義市長黃敏惠前去慰問家屬之後，眼眶全濕紅，一度拿起面紙擦拭眼淚並表示，「他們非常善良，非常感謝各界關心，有許多電話湧進來願意主動協助，他們也非常感謝，我們會盡量協助家屬所有的後事。」她還提到，「家屬昨天晚上都沒有睡覺，我覺得他們現在非常的痛，也沒有說到任何事，他們只希望他們是最後一個，不要再有人民和員警遭到任何傷害，我想現在先讓他們休息一下。」

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▲兇嫌的妻子下跪痛哭。