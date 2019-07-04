鐵路勇警遭刺肚！傷到「臟器外露」沒拔槍：怕波及乘客　肉搏到最後一刻殞命

記者翁聖勳／嘉義報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，發生一起意外事故，當時一名54歲的鄭姓男子因逃票被抓到，因此在車廂內大聲咆哮，之後甚至還持刀揮砍，刺傷了25歲的李姓員警，而當時李員死死抓著嫌犯，儘管肚破腸流都沒有鬆手，而據了解他的身上其實有配槍，但因不想波及無辜乘客，所以才沒有拔槍，英勇的模樣讓人由衷感到欽佩。

▲李姓員警在車廂內與持刀的鄭嫌搏鬥，座椅、地板全都染上鮮紅血跡。（圖／記者張君豪翻攝）

這起事故發生在3日晚間8時40分，當時鄭男因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當李員獲報後上車查看時，鄭嫌卻突然抽刀揮來，李員見身旁還有乘客未下車，急忙上前死命抓住鄭嫌手腕，近身肉搏、牽制，替其他乘客爭取下車時間。

▲李警忍痛制伏眼鏡男。（圖／記者張君豪翻攝、李姓員警臉書）

在李員與鄭嫌拉扯數十秒後，混亂中刀刃刺入李員上腹部，留下約5公分長的刀傷，臟器也一度外露，而經送醫搶救後，雖然一度恢復生命跡象，但卻仍是於4日上午7時許不幸宣告死亡。此外，據了解，李員當時身上其實配有警棍和槍，但因為車廂狹小、害怕波及其餘乘客，他直到最後都沒有拔槍，只用肉身死命擋著、抓著嫌犯手腕，就是為了盡全力保護車上的每一位乘客，最後的英勇身姿令人欽佩與惋惜。

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