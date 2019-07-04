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鐵路勇警遭刺肚不治！《警工會》揭3大問題：人力明顯不足

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▲▼李警忍痛制伏眼鏡男。（圖／記者張君豪翻攝、李姓員警臉書）
▲25歲鐵路勇警忍痛制伏眼鏡男。（圖／記者張君豪翻攝、李姓員警臉書）

記者周姈姈／綜合報導

25歲的鐵路勇警遭刺「臟器外露」，送醫搶救後仍於今(4)日上午宣告不治，一條年輕生命驟逝也讓許多問題浮出檯面。對此，《台灣警察工作權益推動會》就點出教育訓練未考量實用性、裝備不齊全和人力不足3大問題，希望大眾和政府能一同重視，別讓憾事再度重演！

台灣警察工作權益推動會指出，對於目前服勤的教育訓練模式，最大的問題就在於相關技術與課程未真正考量「實用性」，在嘉義鐵路警察殉職案中，就可以看見錯誤的教育訓練導致憾事發生，警界內的訓練模式迷信「奪槍術」和「奪刀術」等等較不切實際的技術；除了少數教官會注意到且改變現行訓練之外，大部分的人都沒有正視正確的「現場判斷」以及「實務上可使用之技能」。

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▲▼臺灣警察工作權益推動協會、臺灣鐵路產業工會針對鐵路警察遭砍殺殉職說明記者會。（圖／記者徐斌慎攝）
▲臺灣警察工作權益推動協會、臺灣鐵路產業工會針對鐵路警察遭砍殺殉職說明記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

至於施行強制力的部分，台灣警察工作權益推動會則是提到教育訓練和裝備的不齊全，所謂的次級武力，也就是辣椒水和警棍，在現場並沒有攜帶或是沒有發揮作用，而這些問題也牽扯到目前多數警察人員對於公發裝備「不信任」。

除了常見的「警棍自行購置」之外，辣椒水在當前的執法現況也多有不足，舉例來說，若是位於密閉空間中，就應該要使用水柱或是膠狀辣椒水避免擴散，但是現況各地警察局自行購置的辣椒水品質與規格不一，也不一定人手一支。

嘉義鐵路警察殉職案也凸顯了「人力不足」的問題，台灣警察工作權益推動會認為，警查值勤應以優勢警力為理想狀況，但因為近年大眾交通建設規模增加、複雜化，而現有員額僅有682人，員額編制並沒有隨之修改；另外，廳舍老舊導致警力容納人力不足，甚至近年還有人力縮編的問題，這些都有可能會造成鐵道上值勤人員的服勤風險提高。

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關鍵字：鐵路勇警,嘉義火車站,刺殺,補票

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