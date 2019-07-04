通融旅客可無票進站！員工斥「給了方便，也給行兇機會」　台鐵回應了

▲台鐵列車發生乘客因補票糾紛，揮刀砍殺鐵路警察案件。（圖／地方中心翻攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵3日發生乘客因補票糾紛突揮刀砍殺鐵路員警血案，導致25歲李姓鐵路警察傷重不治殉職。有台鐵員工跳出來質疑，台鐵長期縱容旅客可以無票再進站補票，導致經常引發糾紛，台鐵下午則出面強調，會要求加強落實無票禁止乘車措施，並會檢討員工防護用品，但也澄清，員工若按照SOP執行，台鐵一定會力挺員工。

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▲▼交通部次長祁文中與台鐵局長張政源至嘉義市立殯儀所慰問家屬，並弔唁鐵路警察局李承翰員警。（圖／台鐵提供）

台鐵發生乘客因補票糾紛釀成的砍警血案，台鐵產業工會直指，列車上的糾紛以補票為最大宗，呼籲加強落實不讓無票旅客上車政策。事件發生後，也有許多員工跳出來痛批，台鐵長期通融旅客無票進站，但當站員嚴格阻擋時，遇到投訴還要寫報告、打電話去道歉，怒斥這都是長官縱容養出來的乘客，直言「給了旅客方便，也給了旅客在車上行兇的機會」。

▲台鐵運務處處長張錦松說明砍殺員警事故。（圖／記者陳家豪攝）

對此，台鐵運務處處長張錦松下午召開記者會回應，3年來補票金額平均都在4000萬上下，這是有包含50%加重金額的部分，台鐵將請各車站配合落實執行「無票不進站」措施，另外，在剪票口部分，也都會貼告示禁止旅客攜帶危險物品。

▲台鐵員工質疑，台鐵長期通融旅客可以無票進站再補票，經常引發糾紛，「給了旅客方便，也給了旅客在車上行兇的機會」。（圖／地方中心翻攝）

至於該名乘客當時為何可以無票進站乘車，台鐵表示，有可能是通融或是其他方式，目前還不得而知，但若有發生類似通融的特殊情況，台鐵會要求車站通報當次列車長，上車後找乘客補票。

張錦松說，後續將全力檢討進站安檢的部分，並會參考執勤人員意見檢討防護措施，但他澄清，如果發生類似案件，若員工是按照台鐵SOP執行，一定會力挺員工，強調寫報告是為了還原事情，不是為了刁難員工。