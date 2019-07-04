眼淚都哭乾了...25歲勇警母親緩緩走進靈堂！警政署長哽咽：攻擊警察要嚴懲

記者翁伊森、洪靖宜、吳奕靖、林姸君／嘉義報導

25歲鐵路警察李承翰3日晚間8時40分在台鐵152次自強號列車上，遭逃票的鄭姓乘客持刀刺破腹部，經搶救後仍於4日上午8時許宣告不治。對此警政署長陳家欽表示，要呼籲司法機關，對於攻擊警察一定要嚴懲制裁，否則同仁在每一個工作崗位上，都可能會面臨很多不確定的因素跟危險性。

▲陳家欽眼眶泛紅。（圖／記者吳奕靖攝，下同）



回顧台灣治安史上，2014年震驚社會的信義夜店殺警案，造成信義分局一名刑警命喪紅龍柱下，涉案的57人均遭判刑定讞，其中蕭叡鴻被判13年、萬少丞判8年8月。沒想到4日竟又在台鐵上發生，鄭姓乘客不滿被列車長要求補票，進而發狂拿刀攻擊，導致鐵路警察李承翰重傷身亡。

對此警政署長陳家欽哽咽指出，「英勇的李承翰為了保護乘客的安全，已經身受重傷，還不顧自己的安危，奪刀堅持到最後一刻，這樣的一個精神，這樣的一個工作態度，讓我們非常的敬佩，我要代表全國警察同仁，向李承翰致敬；後續內政部部長也指示會用最高的撫卹來辦理，我們也會好好的表彰我們英勇承翰，他為這個國家、為這個社會為我們人民犧牲奉獻，他的精神永遠存在我心裡，承翰很了不起。」

▲白髮人送黑髮人。



至於當下只有一位鐵路警察，人力上是否符合執行規定。陳家欽表示，一切都符合規定，不過鐵路警察局警力確實是比較單薄，行政院蘇貞昌院長已經了解，所以之後會增加260名員警。

陳家欽補充，將成立治喪委員會，其他喪葬事宜也都尊重家屬，也會跟鐵路警察局研究，針對李承翰表現、對社會貢獻和犧牲，都會很隆重、嚴肅來辦理。至於是否入忠烈祠？陳家欽也說會跟家屬討論。

目前李承翰靈堂已設立，他的母親也緩緩走進靈堂，神情空洞、眼淚也彷彿哭乾了，不敢相信自己的兒子已經去世的事實，背影令人難過。

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