影／25歲勇警遭刺殞命！兇嫌妻下跪喊「經濟壓力很大」　掩面爆哭：我也很痛苦

地方中心／台南報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，發生一起事故，25歲的李姓員警為了保護乘客，遭到鄭姓嫌犯刺破肚身亡，而鄭嫌的妻子4日崩潰大哭：「對不起警察...我不知道...我也很痛苦。」

▲ 鄭嫌妻子下跪痛哭。（圖／記者林悅翻攝）

鄭嫌的妻子4日下跪崩潰痛哭，過程中還一度哭到癱軟，「我對不起警察，我也很痛苦，我不知道，經濟壓力很重，我不知道他症狀發作...我很痛苦，他長期沒吃藥，我不知道他這麼嚴重，我想說明天要去拿他的診斷證明書。」

▲25歲李員不幸殞命（圖／地方中心翻攝）

鄭嫌的妻子還說：「他昨天本來有跑去派出所，不知道跟警察要說什麼，我叫我女兒載他去給醫生看，後來他又說他要去做工作，就沒看到人了。我就去附近警察局報失蹤人口。」

▲25歲李姓鐵路警察不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

這起事故發生在3日晚間8時40分，當時鄭男因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當李員獲報後上車查看時，鄭嫌卻突然抽刀揮來，李員見身旁還有乘客未下車，急忙上前死命抓住鄭嫌手腕，近身肉搏、牽制，替其他乘客爭取下車時間，自己最後卻不幸殞命。

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