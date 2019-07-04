批評倫敦政府干預香港事務　英外交部「傳召中國駐英大使」要求解釋

▲中國駐英大使劉曉明。（圖／翻攝自央視新聞）

記者朱世凱／綜合報導

香港反送中行動越演越烈，中國駐英大使劉曉明昨（3）日在倫敦召開記者會，警告英國別再干涉香港事務和中國內政，「英國好像忘記了香港不再是殖民地，在這樣一個大是大非的問題上，英國政府卻選擇站在錯誤一邊。」外媒當天引述消息人士報導，英國外交部在當地時間下午傳召劉曉明，要求他對這些言論做解釋。

劉曉明表示，「7月1日是香港各界人士紀念香港回歸祖國和香港特別行政區成立的喜慶日子，但在這一天，卻發生了一些極端激進分子以極為暴力的方式衝擊香港立法會大樓、肆意損壞立法會設施的事件。他們的行為早已突破了言論自由和和平示威的界限，踐踏了香港法治，破壞了香港社會秩序，損害了香港的根本利益，是對『一國兩制』底線的公然挑戰。」

▼反送中示威者在立法會主席台上掛上英國殖民時期的旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

他再指，「在這樣一個大是大非的問題上，英國政府選擇站在錯誤一邊，他們不僅發表不當言論，干預香港事務，而且為暴力違法分子撐腰打氣。更有甚者，他們試圖干擾香港法治，阻撓特區政府將肇事者繩之以法。中方已就此向英方多次提出嚴重交涉。」

劉曉明也說，「在此我想再次強調，香港是中國的特別行政區，不是英國殖民統治下的香港，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預；我們對英方粗暴干涉香港事務和中國內政表示強烈不滿和堅決反對。」

英國《天空新聞》（Sky News）引述消息人士報導，英國政府認為劉曉明的言論「不恰當」因此提出傳召，要求對方針對上述表態做個說明。據悉，英國首相梅伊（Theresa May）曾在國會表示，已經就香港情況向中國政府提出關注，要求中方尊重《中英聯合聲明》所確立的權利和自由，並且尊重香港高度自治。

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