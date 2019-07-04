回應解放軍介入香港說　陸駐英大使：對港府完全有信心

▲解放軍駐港部隊軍演。（圖／翻攝自中國軍網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸駐英國大使劉曉明，3日就香港立法會遭攻佔的事件召開記者會，關於中國的軍隊是否會介入這次事件，劉曉明表示，駐港中國人民解放軍的任務就是保衛香港，抵禦外敵。他強調，對港府和港警完全有信心，「我們相信他們能妥善處置。」

劉曉明指出，「中國在香港駐軍的任務是國防。根據《基本法》，中央政府負責香港的外交和防務，駐港中國人民解放軍的任務就是保衛香港，抵禦外敵。就像我之前所說，我們對香港特區政府完全有信心，相信他們會依法處理。香港警察部隊很專業，我們對他們也很有信心。」

▲大陸駐英國大使劉曉明。（圖／翻攝自中華人民共和國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館網站）

有記者追問，「如果他們不能很好地處理呢？」劉曉明回答，「我們相信他們能妥善處置。」

香港民陣1日舉行「七一遊行」的同時，解放軍公布了駐港部隊6月26日進行海空三棲演練的訊息，並張貼軍演照片，引發港媒熱議，甚至傳出「特首要求解放軍介入」、「解放軍介入香港，一國兩制會玩完」的消息。消息傳出後，香港特區政府立刻發佈新聞稿滅火，特首絕無要求解放軍處理近日衝突，對媒體的失實報導「深表遺憾」。

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