孕婦在自家臥室遭刺殺！剖腹救出懷胎8個月男嬰…搶救4天宣告不治

英國一名懷孕8個月的孕婦日前在自家臥室遭刺殺當場身亡,救難人員緊急將腹中胎兒引產後送往醫院,經過4天搶救仍宣告不治。警方先前逮捕的2名嫌疑犯都已被釋放,目前仍不清楚兇手的作案動機。倫敦警方表示,儘管屋內沒有強行進入的跡象,但也不會排除隨機行兇的可能。

26歲女子佛維瑞爾(KellyMary Fauvrelle)上月29日凌晨,在倫敦南區克羅伊登(Croydon)的自家臥室遭人刺殺。倫敦偵查督察長諾曼(Mick Norman)指出,根據監視器畫面,大約在凌晨3點半左右,一名男子走進佛維瑞爾住處,大約10多分鐘後倉皇逃出,當時佛維瑞爾的母親、兩個兄弟、妹妹與侄子都在家中,「事發當時,佛維瑞爾的家人被尖叫聲嚇醒,他的妹妹是第一個進到意外現場的人,不過兇手已經逃走。」

